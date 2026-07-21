وزير الزراعة السوري يؤكد أهمية تحديث القوانين لإدخال ‏المستلزمات الزراعية الحديثة

الرقة-سانا

أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان، خلال اجتماعه مع ‏الأسرة الزراعية في محافظة الرقة، اليوم الإثنين بحضور محافظ ‏الرقة عبد الرحمن سلامة، أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية ‏كبيرة تتمثل في الأراضي الزراعية الخصبة والموارد الطبيعية، ‏مشيراً إلى أن العديد من القوانين التي كانت تحكم هذا القطاع في ‏عهد النظام البائد أعاقت مسيرة التطور والتقدم‎.‎

وأوضح السويدان خلال الاجتماع أن السياسات التي كانت متبعة ‏سابقاً أدت إلى احتكار فئة محدودة لعمليات استيراد المستلزمات ‏الزراعية وتنفيذها، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعارها وتدني ‏جودتها‎.‎

وبيّن السويدان أن تحقيق أي تقدم في القطاع الزراعي يتطلب ‏معالجة المشكلات الأساسية، وفي مقدمتها تحديث القوانين بما ‏يواكب إدخال المستلزمات الزراعية الحديثة، إلى جانب إعادة هيكلة ‏وزارة الزراعة، ولا سيما المؤسسات الإنتاجية، بما يضمن استثمار ‏أصول الوزارة على النحو الأمثل وتنمية القطاع الزراعي‎.‎

وقال: إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية شاملة للنهوض ‏بالقطاع الزراعي، والاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها ‏المنتجات الزراعية السورية، إلى جانب تطوير قوانين الاستثمار ‏الزراعي بهدف جذب الشركات المتخصصة في تسويق المنتجات ‏الزراعية، بما يضمن وصول المنتج السوري إلى الأسواق العربية ‏والأجنبية‎.‎

من جانبه، استعرض مدير الزراعة في الرقة محمد الأحمد واقع ‏القطاع الزراعي في المحافظة، متناولاً مشاريع الري، والمساحات ‏الزراعية، وتنوع المحاصيل، وكميات الإنتاج، وواقع الحراج ‏والثروة الحيوانية‎.‎

وتطرق الأحمد لأبرز التحديات التي واجهت القطاع الزراعي، ‏والإنجازات التي تحققت بعد تحرير المحافظة، مقدماً عدداً من ‏المقترحات، من بينها‎ ‌تأهيل المراكز الزراعية وتأمين مخبر لتحليل ‏التربة ودعم قطاعات الثروة الحيوانية والإرشاد الزراعي والإنتاج ‏النباتي، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بواقعه‎.‎

وتعمل وزارة الزراعة السورية في استراتيجيتها للنهوض بالقطاع ‏الزراعي، بما يتضمن تحديث التشريعات وإعادة هيكلة المؤسسات ‏الإنتاجية، وتطوير قوانين الاستثمار الزراعي، بهدف تعزيز ‏الإنتاج، واستثمار الموارد المتاحة، وفتح أسواق جديدة أمام ‏المنتجات الزراعية المحلية‎.‎