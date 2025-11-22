اختتام فعاليات معرض Med Expo 2025 ومؤتمر Dentex العلمي في طرطوس

طرطوس-سانا

اختُتمت اليوم في طرطوس فعاليات معرض ومؤتمر Med Expo 2025 ومؤتمر Dentex 1 العلمي، والذي أقيم برعاية وزارة الصحة ومديرية صحة طرطوس، وبمشاركة واسعة من الأطباء والاختصاصيين من مختلف المحافظات السورية، وذلك في قاعة الغاردن بالحديقة الوطنية في طرطوس.

المشرف العلمي لشركة ابن زهر الصيدلاني فارس سارا، أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن شركة ابن زهر تعد من الشركات الدوائية الرائدة في الأسواق السورية، ومشاركتها اليوم لتعريف الأطباء بالمستحضرات الدوائية الجديدة لديها، لافتاً إلى أنهم يقومون بتغطية المشافي بالأنبولات القلبية التي يتفردون بها، إضافة إلى أدوية قلبية نوعية وأدوية تخدير، ومضادات حيوية وشراب للسعال والحساسية.

وأشار سارا إلى أن المعرض أتاح الفرصة للتعرف على الشركات الدوائية الأخرى وتبادل الخبرات والتعريف بالأصناف الدوائية ومعرفة الشركات الجديدة القادمة إلى البلد بعد توسع السوق السورية.

بدوره، بين مدير شركة جروفلكس صلاح الدين عبروش أن مشاركتهم تهدف إلى تعريف الناس بمنتجاتهم كونها موجودة في أغلب دول العالم، وأهمية المكملات الغذائية والفيتامينات الخاصة بالأطفال والمراهقين، لافتاً إلى الإقبال المتزايد على المعرض والتجربة الرائعة فيه.

وبينت الدكتورة ريم ضاحي، مشرفة شركة أناتوليا في اللاذقية وطرطوس، أن الشركة تجميلية وتتميز بالأصناف والكورسات لتفتيح البشرة الدهنية والجافة، إضافة إلى معالجة أغلب مشاكل البشرة بأصناف مبتكرة، منوهة بالإقبال المتزايد من الزوار.

مدير مبيعات شركة “ماربل”، أنس عبد العال أشار إلى أهمية نشر ثقافة الطب الطبيعي الموجود لديهم خلال المعرض، مبيناً أن اختصاص الشركة منذ تأسيسها عام 1983 كان صناعة السكاكر، حيث تم تطويرها للوصول إلى منتجات دوائية عبارة عن عكبر وعسل وزيت حبة البركة وغيرها، مشيراً إلى النتائج الإيجابية للمعرض وتقبل الناس لثقافة الطب الطبيعي.

مديرة مؤسسة السلام للمعارض سلام ياسين أشارت إلى الإقبال الكثيف لحضور المحاضرات وزيارة المعرض بشكل عام لمدة أربعة أيام والإقبال الكبير من المحافظات المجاورة مثل حمص وحماة واللاذقية، إضافة إلى دمشق.

يذكر أن المعرض أقيم في التاسع عشر من الشهر الجاري، وتضمن 53 محاضرة علمية قدمها نخبة من الأطباء، إلى جانب ورشات عمل متخصصة، واستمر لأربعة أيام.