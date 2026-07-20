مباحثات سورية بريطانية بدمشق حول ملفات التعافي وإزالة الألغام

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، اليوم ‏الإثنين، مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا ‏باري بيتش، رؤية “سوريا بلا مخيمات”، وملفات إعادة تأهيل البنية ‏التحتية والتعافي، وجهود إزالة الألغام‎.‎

وأوضح الصالح في منشور عبر منصة “إكس” أن اللقاء تناول ‏جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، باعتبارها أولوية ‏إنسانية وأمنية ملحّة في المرحلة الحالية، وركيزة أساسية لحماية ‏المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للنازحين‎.‎

وشملت المباحثات أيضاً سبل توسيع مجالات التعاون وبناء القدرات ‏الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر، بما يعزز ‏الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث‎.‎

وتتركز الجهود الحكومية حالياً لتنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات” ‏عبر مسار متكامل يجمع بين تهيئة البنى التحتية في المناطق ‏المدمرة، وتنسيق العمل بين الوزارات والمحافظات والجهات ‏الدولية لضمان عودة الأهالي وإنهاء معاناة النزوح‎.‎