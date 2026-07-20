مباحثات سورية بريطانية بدمشق حول ملفات التعافي وإزالة الألغام

دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش، رؤية “سوريا بلا مخيمات”، وملفات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعافي، وجهود إزالة الألغام.
وأوضح الصالح في منشور عبر منصة “إكس” أن اللقاء تناول جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، باعتبارها أولوية إنسانية وأمنية ملحّة في المرحلة الحالية، وركيزة أساسية لحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للنازحين.
وشملت المباحثات أيضاً سبل توسيع مجالات التعاون وبناء القدرات الوطنية في مجالات الرصد الجوي والإنذار المبكر، بما يعزز الجاهزية والاستجابة للمخاطر والكوارث.
وتتركز الجهود الحكومية حالياً لتنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات” عبر مسار متكامل يجمع بين تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، وتنسيق العمل بين الوزارات والمحافظات والجهات الدولية لضمان عودة الأهالي وإنهاء معاناة النزوح.