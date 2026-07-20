محافظ الرقة يبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين في سوريا التعاون المشترك والمشاريع المنفذة

الرقة-سانا



بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا كيفن ألين، آفاق التعاون المشترك، وواقع المشاريع المنفذة من قبل المفوضية.



وذكرت محافظة الرقة، اليوم الإثنين، أن ممثل المفوضية أكد خلال اللقاء حرصها على تعزيز التعاون مع محافظة الرقة، ومواصلة دعم الجهود الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم المجتمعات المحلية.



بدوره، أكد المحافظ أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية، وضرورة توجيه البرامج والمشاريع بما ينسجم مع أولويات المحافظة، وخطط التعافي الوطنية.

