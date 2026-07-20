وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

وضع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التعليمية الشرعية في محافظة ريف دمشق، وبحضور رسمي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ووجهاء وأعيان المنطقة.

ويعد المجمع صرحاً علمياً ودعوياً متكاملاً تابعاً لوزارة الأوقاف، وأقيم على مساحة 3500 متر مربع، ويضم ثانوية للإناث بطاقة استيعابية تبلغ نحو 480 طالبةً، وأخرى للذكور تتسع لـ 430 طالباً، إضافةً إلى مسجد يتسع نحو 400 مصلٍ.



ويضم مجمع الهامة الشرعي التعليمي الذي ستبدأ أعمال بنائه خلال الفترة المقبلة مرافق خدمية وقاعات محاضرات ومكتبة.