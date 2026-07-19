‏قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بمحيط سد كودنا بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي من ست آليات عسكرية مساء السبت بمحيط سد كودنا بريف القنيطرة الأوسط.
وذكر مراسل سانا أن توغل القوة تزامن مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت السبت من تل الأحمر الغربي باتجاه قمة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.
كما استهدفت قوات الاحتلال في ريف درعا الغربي أيضاً طريق عابدين – معرية بقنابل صوتية ألقتها طائرات مسيّرة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.