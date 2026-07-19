‏قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بمحيط سد كودنا بريف القنيطرة

تل الأحمر الشرقي ‏قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بمحيط سد كودنا بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي من ست آليات عسكرية مساء السبت بمحيط سد كودنا ‏بريف القنيطرة الأوسط.‏

وذكر مراسل سانا أن توغل القوة تزامن مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت السبت من تل ‏الأحمر الغربي باتجاه قمة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.‏

‏كما استهدفت قوات الاحتلال في ريف درعا الغربي أيضاً طريق عابدين – معرية بقنابل ‏صوتية ألقتها طائرات مسيّرة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏

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