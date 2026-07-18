وزير الطاقة يوجه بتكثيف الرقابة على المشتقات النفطية ‏ومحاسبة المخالفين

‎ ‎دمشق-سانا

وجّه وزير الطاقة السوري محمد البشير مديريات خدمات ‏الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على المشتقات ‏النفطية، وسحب عينات من محطات الوقود، على خلفية ‏شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين المباع في بعض ‏المحطات‎.‎

وقال البشير، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” ‏اليوم السبت: إنه وجّه بالتعامل بحزم مع أي مخالفة تتعلق ‏بجودة المشتقات النفطية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، ‏سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع، ‏مؤكداً أن الإجراءات ستطبق “دون أي استثناء”.

وأضاف‎ ‌‏ البشير: “لا حماية لأحد على حساب المواطن، ‏وكل مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة وفق القانون”، ‏مشدداً على أن حماية المستهلك وضمان جودة المشتقات ‏النفطية تمثلان أولوية في عمل الوزارة.

وأكد وزير الطاقة أن مديريات خدمات الطاقة ستكثف ‏حملات الرقابة وسحب العينات للتحقق من مطابقة ‏البنزين للمواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق أي جهة يثبت ارتكابها مخالفات.

و‎تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود وزارة الطاقة ‏السورية لتعزيز الرقابة على قطاع المشتقات النفطية ‏وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، والحفاظ ‏على حقوق المستهلكين وسلامة المركبات، عبر متابعة ‏جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من المصدر ومروراً ‏بالنقل والتخزين، وصولاً إلى محطات التوزيع، واتخاذ ‏إجراءات قانونية بحق المخالفين لضمان الالتزام ‏بالمواصفات الفنية المعتمدة.