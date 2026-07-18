وزير الطاقة يوجه بتكثيف الرقابة على المشتقات النفطية ‏ومحاسبة المخالفين

دمشق-سانا
وجّه وزير الطاقة السوري محمد البشير مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على المشتقات النفطية، وسحب عينات من محطات الوقود، على خلفية شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين المباع في بعض المحطات.
وقال البشير، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم السبت: إنه وجّه بالتعامل بحزم مع أي مخالفة تتعلق بجودة المشتقات النفطية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع، مؤكداً أن الإجراءات ستطبق “دون أي استثناء”.
وأضاف البشير: “لا حماية لأحد على حساب المواطن، وكل مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة وفق القانون”، مشدداً على أن حماية المستهلك وضمان جودة المشتقات النفطية تمثلان أولوية في عمل الوزارة.
وأكد وزير الطاقة أن مديريات خدمات الطاقة ستكثف حملات الرقابة وسحب العينات للتحقق من مطابقة البنزين للمواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت ارتكابها مخالفات.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود وزارة الطاقة السورية لتعزيز الرقابة على قطاع المشتقات النفطية وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، والحفاظ على حقوق المستهلكين وسلامة المركبات، عبر متابعة جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من المصدر ومروراً بالنقل والتخزين، وصولاً إلى محطات التوزيع، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.