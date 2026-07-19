معرض للكتاب في ثقافي أبو رمانة بدمشق يضم نحو 800 عنوان

دمشق-سانا

نظمت مديرية الثقافة في دمشق، بالتعاون مع دار سفير للنشر، وبمشاركة واسعة من المهتمين بالشأن الثقافي، معرضاً للكتاب في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة بدمشق، في خطوة تهدف إلى دعم القراءة وإتاحة الكتاب أمام الجمهور وتعزيز التواصل بين القراء ودور النشر.

تنظيم المعرض وتنوّع الإصدارات

وأوضح صاحب دار سفير للنشر زياد كسارة، في تصريح لـ سانا، أن الدار المتخصصة بكتب الأطفال والإصدارات الفكرية والثقافية بدأت تنظيم معارض الكتب في سوريا عام 1997، وكانت انطلاقتها الأولى من المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، قبل أن تتحول إلى فعالية سنوية تعزز حضور الكتاب في المجتمع.

وأشار إلى أن الدار عملت، بعد عودتها إلى سوريا، على توسيع محتوى المعرض عبر الحصول على توكيلات لدور نشر ومؤلفين كانت إصداراتهم غير متوافرة في السوق السورية، بما يتيح تنوعاً فكرياً وثقافياً، ويوفر مساحة أوسع للإبداع والنشر.

وبيّن كسارة أن المعرض يضم نحو 800 عنوان في مجالات الفكر والثقافة والتاريخ والرواية واللغة، وكتب تعليمية للأطفال واليافعين، كما يولي اهتماماً خاصاً بكتب الأطفال التي تتناول العلوم والبيئة والطبيعة، فضلاً عن القصص التربوية والتنموية الهادفة إلى تنمية شخصية الطفل وتعزيز القيم الاجتماعية.

ولفت إلى أن الدار تعمل على إعادة طباعة الكتب الأكثر رواجاً في سوريا، مع التركيز على كتب الأطفال، مؤكداً أن الكتاب الورقي لا يزال يحتفظ بأهميته في تنمية المهارات الفكرية واللغوية والحسية، رغم انتشار الكتاب الإلكتروني.

انطباعات الزوار

من جانبه، أكد عبد الرحمن نموس، أحد زوار المعرض، أن تنوع العناوين المطروحة يتيح للقارئ الاطلاع على مجالات معرفية متعددة، تشمل كتب الأطفال، والإصدارات الإسلامية، والتاريخية، والفكرية، واللغوية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يعكس انفتاحاً ثقافياً يخدم مختلف فئات المجتمع.

بدوره، رأى تميم العبد الله أن المعرض يعكس حيوية المشهد الثقافي في دمشق، ويمنح القراء فرصة للتواصل المباشر مع دور النشر والاطلاع على أحدث الإصدارات.

ويستمر المعرض في إطار الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تشجيع القراءة، ودعم صناعة النشر، وتعزيز حضور الكتاب بوصفه ركيزة أساسية في تنمية الوعي وإثراء الحياة الثقافية في سوريا.