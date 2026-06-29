حملة إحصاء ومسح شامل لأحياء مدينة الطبقة في الرقة

الرقة-سانا

بدأت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، تنفيذ حملة إحصاء ومسح شامل لكل أحياء المدينة عبر فرقها الميدانية.



وأوضح رئيس الدائرة عبد الحكيم الجدوع أن هذا الإحصاء يهدف إلى تحديث السجلات وتوحيد البيانات لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، ومساعدة الجهات المختصة على تحديد أولويات العمل، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة.



وأشارت محافظة الرقة في قناتها على تلغرام إلى أن أعمال الإحصاء انطلقت بحضور مسؤول مكتب الإحصاء في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الرقة أحمد الشيخ، والذي اطلع على سير العمل الميداني وآلية تنفيذ المسح.



وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة، بحثت مطلع الشهر الجاري مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وعدد من المنظمات المحلية، تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك لخدمة المجتمع المحلي.