رئيس هيئة المنافذ والجمارك ومحافظ إدلب يبحثان تطوير المنافذ الحدودية ومشروع المنطقة الحرة

إدلب-سانا



بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، برفقة وفد من الإدارة المركزية للهيئة، مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن تطوير المنافذ الحدودية، وذلك خلال اجتماع في مبنى المحافظة.



وذكرت الهيئة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن بدوي استعرض آخر التطورات المتعلقة بعمل المنافذ الحدودية والمشاريع القائمة لتطويرها، ولا سيّما أعمال التوسعة والتحسين الجارية في منفذ باب الهوى الحدودي، الهادفة إلى رفع كفاءة العمل وتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.



واطلع رئيس الهيئة ومحافظ إدلب على آخر التحضيرات الجارية تمهيداً لتوقيع الاتفاقية مع الجانب التركي بشأن مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، وما يمثله المشروع من أهمية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية ودعم القطاعين الصناعي واللوجستي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.



وعقد وفد الهيئة لقاءً موسعاً مع عدد من تجار وصناعيي المحافظة، حيث تمت مناقشة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأنظمة والقوانين النافذة، إضافة إلى بحث القضايا المرتبطة بالعمل الجمركي وحركة الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الحدودية.



وأكد رئيس الهيئة أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الفعاليات الاقتصادية والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يساعد على تطوير الإجراءات الجمركية وتجاوز العقبات وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومحافظة إدلب على تعزيز التنسيق المشترك ومتابعة المشاريع الحيوية ودعم النشاط التجاري والصناعي، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات في المنافذ الحدودية.