الرقابة والتفتيش بدرعا تبحث مع ممثلي المجتمع المحلي آليات تفعيل الرقابة المجتمعية

درعا-سانا

بحث رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في درعا أدهم الحريري مع وفد من ممثلي المجتمع المحلي في مجلس عشيرة درعا سبل تفعيل الرقابة المجتمعية وتعزيز تكاملها مع الرقابة الرسمية بما يسهم في ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية.

وقال رئيس فرع الهيئة أدهم الحريري لمراسل سانا إن الهدف من الزيارة هو تفعيل دور الرقابة المجتمعية في المحافظة وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية الرسمية مشيراً إلى أن اللقاء تناول مفهوم التكامل بين الرقابة الحكومية والرقابة المجتمعية.

وأوضح الحريري أن الرقابة المجتمعية تقوم على الوصول إلى المعلومات ورصد المخالفات وإيصالها إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى شكاوى وملاحظات أعضاء مجلس عشيرة درعا وتمت الإجابة عن عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بعمل الهيئة وآليات معالجة القضايا المطروحة.

من جانبه قال ممثل المجتمع المحلي في مجلس عشيرة درعا زياد إبراهيم المحاميد إن وفد المجلس اطلع خلال اللقاء على الملفات التي أنجزتها الهيئة واستمع إلى شرح حول المهام الموكلة إليها وآليات عملها في متابعة القضايا الرقابية.

وأوضح أن النقاش تمحور حول سبل تعزيز التعاون بين الرقابة المجتمعية والرقابة الرسمية والتعرف إلى الكيفية التي يمكن للمجتمع المحلي من خلالها الإسهام في كشف مواطن الفساد والإبلاغ عنها، بما يعزز حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي لافتاً إلى أن أعضاء الوفد تلقوا إجابات عن معظم استفساراتهم المتعلقة بعمل الهيئة.

بدوره أكد عضو مجلس الشعب وممثل المجتمع المحلي في مجلس عشيرة درعا عدنان المسالمة أن اللقاء حمل عنوان “التكامل بين الرقابة الرسمية والرقابة المجتمعية” مشيراً إلى أن مجلس عشيرة درعا لعب خلال الفترة الماضية دوراً في تعزيز التماسك المجتمعي والمساهمة في حل الخلافات إلى جانب متابعة عدد من القضايا ذات الشأن العام.

وأكد المسالمة أهمية التعاون بين مجلس عشيرة درعا والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بما يدعم جهود الرقابة المجتمعية ويسهم في الحد من الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات تهدف إلى بناء شراكة فاعلة بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال تكامل الأدوار بين الرقابة الرسمية والرقابة المجتمعية.