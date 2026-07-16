محطة مياه علوك بالحسكة تبدأ الضخ التجريبي بعد تسعة أشهر من أعمال الصيانة والتأهيل

الحسكة-سانا



بدأت محطة مياه علوك في محافظة الحسكة اليوم الخميس الضخ التجريبي، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل التي استمرت تسعة أشهر، ضمن جهود وزارة الطاقة ممثلة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادة المحطة إلى الخدمة بشكل كامل.



وذكرت وزارة الطاقة أن هذا الضخ التجريبي يأتي كخطوة أولى نحو انتظام وصول مياه الشرب الآمنة إلى المواطنين، بعد توقف المحطة لسنوات، على أن تُستكمل أعمال التأهيل بالتعاون بين كوادر المؤسسة ومنظمة اليونيسف للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمحطة.



ودعت وزارة الطاقة المواطنين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة ومرافق المياه، مؤكدة أن هذه المرافق ملك للجميع، وأن الحفاظ عليها يضمن استمرار وصول مياه الشرب الآمنة إلى مختلف المناطق المستفيدة.



وأثنت الوزارة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية خلال المرحلة الماضية لإعادة المحطة إلى العمل، مشيرة إلى أن هذه الجهود أثمرت اليوم ببدء الضخ التجريبي، وأن المحطة ستعود قريباً للعمل بطاقتها الكاملة لتأمين المياه لمئات الآلاف من أهالي محافظة الحسكة.



وتُعد محطة علوك من المنشآت المائية الحيوية، حيث تسهم في تأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها، إضافة إلى مدينة تل تمر وريفها ومنطقة الهول، وتخدم ما يقارب 500 ألف نسمة.