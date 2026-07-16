افتتاح نقطة البيع “دهب عتيق” في طرطوس لتسويق منتجات المرأة الريفية

طرطوس-سانا



افتتحت جمعية البتول برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس وبالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، اليوم الخميس، نقطة البيع “دهب عتيق” في حي الحمرات بالمدينة، بهدف دعم تمكين المرأة اقتصادياً، وتأمين منفذ لتسويق المنتجات الريفية والتراثية، والحفاظ على الموروث الغذائي.



وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس جولي خوري في تصريح لمراسل سانا، أن أهمية المشروع تكمن في توفير سوق لتصريف المنتجات الريفية التي تحتاجها الأسر، بما يضمن استمرارية إنتاجها وعدم تعرضها للهدر، مع السعي إلى توسيع نطاق تسويقها مستقبلاً، موضحة أن المشروع ينسجم مع برامج المديرية من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، ودعمها نفسياً واجتماعياً بما يمكنها من أداء دورها كفرد منتج وفاعل في المجتمع.

من جهتها بينت المديرة التنفيذية لجمعية البتول حنين بركات في تصريح مماثل، أن نقطة البيع “الموروث الغذائي” أُنشئت لتوفير مساحة دائمة للسيدات لعرض وتسويق منتجاتهن، ولا سيما المنتجات الريفية المصنوعة في المنازل، إلى جانب إطلاقها تحت علامة تجارية موحدة والعمل على تسويقها بما يضمن جودة المنتج وسعره المناسب.



وأشارت بركات إلى أن المشروع يتضمن برامج تدريبية لتطوير مهارات السيدات في تصنيع المربيات والعصائر والمنتجات الغذائية التراثية، إلى جانب التوسع في تسويق المنتجات عبر شبكة نقاط البيع التابعة لمؤسسة الآغا خان في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن عدد المشاركات في المشروع يبلغ حالياً 22 سيدة، مع العمل على استقطاب مزيد من المشاركات وتوسيع المشروع مستقبلاً.

ولفتت بركات إلى أن فكرة نقطة البيع “دهب عتيق” انطلقت للحفاظ على التراث الغذائي وربط الأجيال الجديدة بالموروث الشعبي، من خلال إحياء المنتجات التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسة الآغا خان أسهم في إيجاد نموذج تسويقي مستدام يضمن استمرارية المشروع.

وعبر عدد من السيدات المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في المشروع، مؤكدات أنه أتاح لهن فرصة استثمار مهاراتهن في إعداد المأكولات والحلويات التراثية والعمل من المنزل بما يتناسب مع ظروفهن الأسرية، إلى جانب تحقيق دخل إضافي يدعم أسرهن، ويسهم في الحفاظ على النكهات والمنتجات التقليدية التي تتميز بها المنطقة.



ويأتي مشروع “دهب عتيق” في إطار الحفاظ على الموروث الغذائي وربط الأجيال الجديدة بالمنتجات التراثية، إلى جانب توفير مساحة مستدامة لتسويق المنتجات الريفية ودعم السيدات المنتِجات.



