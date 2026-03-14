زيادة ساعات عمل باصات النقل الداخلي في حماة

حماة-سانا

أعلنت مديرية النقل الداخلي بحماة تشغيل باصات النقل الداخلي ضمن المدينة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك لتسهيل حركة المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والخدمات خلال الفترة المسائية.

وأوضح مدير النقل الداخلي بحماة باسل العوير في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن المديرية تعمل أيضاً على إصدار تعميم يقضي بتفعيل عدد من الرحلات الليلية القادمة من مناطق الريف باتجاه المدينة، وذلك بهدف تعزيز الربط بين الريف والمدينة وتسهيل تنقلات المواطنين، وخاصة خلال أوقات المساء.

ولفت العوير، إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود مديرية النقل الداخلي المستمرة لتحسين واقع النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، داعياً الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يحقق المصلحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة، لتسهيل تنقل المواطنين وشراء احتياجاتهم بالتزامن مع الحركة التسويقية المتنامية التي تشهدها أسواق حماة، بسبب اقتراب عيد الفطر السعيد.

