الأمن الداخلي بحمص يلقي القبض على أشخاص انتحلوا صفته ونفذوا عمليات سلب

حمص-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في حمص القبض على مجموعة أشخاص انتحلوا صفة عناصر الأمن الداخلي ونفذوا حوادث سلب، وضبطت بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة.

وأوضحت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام أن قسم شرطة باب السباع ألقى القبض على مجموعة أشخاص في بناء مهجور بحي كرم الزيتون، وذلك بعد ورود عدة بلاغات عن حوادث سلب طالت المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى ضبط كمية من المسروقات، وأكثر من 1800 حبة مخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة متنوعة (حشيش وكريستال)، في حوزة المقبوض عليهم، إلى جانب أسلحة وذخائر كانوا يستخدمونها في جرائمهم.

وذكرت المحافظة أن التحقيقات كشفت أنّ المقبوض عليهم انتحلوا صفة عناصر الأمن الداخلي لتنفيذ عمليات السلب، حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.