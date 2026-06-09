رحلة عبد الباسط الساروت.. لوحة تجسد رمزية خاصة بالثورة والنصر

كلمة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن
شابة سورية تتوج بلقب “امرأة العام المهنية الشابة 2026” في السويد
المؤسسة العامة للحبوب في الرقة تبدأ استلام محصول القمح من المزارعين
الموارد المائية في حمص تؤكد جاهزية سد تلدو لموسم الري وضمان توزيع عادل للمياه بالحولة
مركز صومعة تل بلاط يبدأ استلام محصول القمح من المزارعين في ريف حلب الشرقي
ثلاث آليات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي
وزير الطاقة من واشنطن: سوريا تتجه لإعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية
افتتاح مدرسة جديدة في قرية شابور غرب سراقب بعد انتهاء أعمال الترميم
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