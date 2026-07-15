مطار دمشق يستقبل أولى رحلات “الكويتية” ‏

دمشق-سانا‏

استقبل مطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة ‏من دولة الكويت، إيذاناً بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى ‏سوريا.‏

وبينت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع المتواصل في ‏شبكة الربط الجوي مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز حركة النقل الجوي، ويواكب تنامي ‏حركة السفر بين البلدين الشقيقين.‏

‏”تعزيز جسور التواصل بين شعبي البلدين”‏

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وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى ‏خير الله في تصريح لـ سانا، أن عودة الخطوط الجوية الكويتية إلى مطار دمشق الدولي، ‏تعد خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزز جسور التواصل بين ‏الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن استئناف الرحلات المنتظمة للناقل الوطني الكويتي يشكل ‏إضافة مهمة إلى شبكة الرحلات الدولية من وإلى سوريا، ويؤكد تنامي الثقة بقطاع ‏الطيران المدني السوري، في ظل الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى ‏الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.‏

ولفت إلى أن الهيئة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع مختلف الناقلات العربية والدولية، ‏بما يسهم في تعزيز الربط الجوي، ودعم حركة السفر والتبادل الاقتصادي والسياحي.‏

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن شركة طيران الجزيرة الكويتية ستبدأ اعتباراً ‏من 8 آب المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت ودير الزور، في إطار ‏تعزيز الربط الجوي بين سوريا والكويت، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.‏

وتأتي عودة تشغيل الرحلات، في إطار التوسع المتواصل في شبكة الربط الجوي مع مطار ‏دمشق الدولي، بما يسهم في تعزيز حركة النقل الجوي، وتلبية الطلب المتزايد على السفر، ‏وتوثيق حركة التنقل بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت، بما يخدم مصالح ‏البلدين الشقيقين.‏