مطار دمشق يستقبل أولى رحلات “الكويتية” ‏

دمشق-سانا
استقبل مطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دولة الكويت، إيذاناً بعودة الناقل الوطني الكويتي إلى تشغيل رحلاته المنتظمة إلى سوريا.
وبينت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع المتواصل في شبكة الربط الجوي مع مطار دمشق الدولي، بما يعزز حركة النقل الجوي، ويواكب تنامي حركة السفر بين البلدين الشقيقين.
”تعزيز جسور التواصل بين شعبي البلدين”
وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله في تصريح لـ سانا، أن عودة الخطوط الجوية الكويتية إلى مطار دمشق الدولي، تعد خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن استئناف الرحلات المنتظمة للناقل الوطني الكويتي يشكل إضافة مهمة إلى شبكة الرحلات الدولية من وإلى سوريا، ويؤكد تنامي الثقة بقطاع الطيران المدني السوري، في ظل الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
ولفت إلى أن الهيئة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع مختلف الناقلات العربية والدولية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي، ودعم حركة السفر والتبادل الاقتصادي والسياحي.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن شركة طيران الجزيرة الكويتية ستبدأ اعتباراً من 8 آب المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت ودير الزور، في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا والكويت، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.
وتأتي عودة تشغيل الرحلات، في إطار التوسع المتواصل في شبكة الربط الجوي مع مطار دمشق الدولي، بما يسهم في تعزيز حركة النقل الجوي، وتلبية الطلب المتزايد على السفر، وتوثيق حركة التنقل بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.