الأرصاد الجوية في المطارات السورية.. رصد وتنبؤ وتحذيرات لتعزيز سلامة الملاحة ‏الجوية

دمشق-سانا
تؤدي خدمات الأرصاد الجوية في المطارات الدولية السورية دوراً أساسياً في تعزيز سلامة الملاحة الجوية، من خلال منظومة متكاملة تشمل رصد الأحوال الجوية ومتابعة الظواهر الجوية المختلفة، وإعداد التنبؤات وإصدار التحذيرات اللازمة.
وتوفّر هذه الخدمات المعلومات والبيانات الجوية الدقيقة لأبراج المراقبة والطيارين والجهات المعنية، ما يساعد على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة قبل الرحلات الجوية وأثناءها، ويعزِّز مستويات السلامة والأمان في حركة الطيران.
وأوضح مدير الرصد والتنبؤ الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ شادي جاويش، في تصريح لـ سانا، أن الخدمات التي تقدمها مكاتب الأرصاد في المطارات تشمل إعداد التقارير الجوية الروتينية والخاصة (METAR/SPECI)، وتنبؤات المطارات (TAF)، وتقارير خط سير الرحلات والوثائق الجوية، إضافة إلى إصدار التحذيرات المتعلقة بالظواهر الجوية المؤثرة في حركة الملاحة، وتزويد دوائر المراقبة الجوية بالمعلومات على مدار الساعة.
آليات إعداد التنبؤات الجوية
وبيّن جاويش أن إعداد التنبؤات الجوية الخاصة بالمطارات يبدأ بجمع البيانات السطحية من خلال عمليات الرصد اليدوي، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومراجعة مخرجات النماذج العددية، قبل إعداد النشرات الجوية وتحويلها إلى شيفرات دولية وفق تعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ليتم تعميمها عبر أنظمة تبادل عالمية تتيح وصولها إلى المطارات حول العالم.
وأشار جاويش إلى أن عمليات الرصد تركز على العناصر الجوية الأكثر تأثيراً في سلامة الطيران، وفي مقدمتها سرعة الرياح السطحية واتجاهها، ومدى الرؤية الأفقية، وارتفاع قاعدة السحب، والظواهر الجوية المختلفة، إضافة إلى الضغط الجوي السطحي الذي يشكل مرجعاً أساسياً في تحديد ارتفاع الطائرات عن سطح الأرض.
وأوضح جاويش أن مكاتب الأرصاد تصدر تقارير جوية ساعية (METAR) تتضمن حالة الطقس المسجلة في المطار، ويمكن إصدارها كل نصف ساعة عند الحاجة، إلى جانب النشرات الجوية الخاصة (SPECI) عند حدوث تغيرات مفاجئة ومؤثرة في عناصر الطقس، ونشرات التنبؤ بالحالة الجوية ضمن منطقة المطار (TAF)، التي تغطي فترة تتراوح بين 24 و30 ساعة.
أجهزة الرصد والتعامل مع الظواهر الخطرة
ولفت جاويش إلى أن عمليات الرصد تتم من خلال أجهزة تقليدية يستخدمها مراقبون جويون مختصون، إلى جانب محطات رصد آلية تعمل على مدار الساعة، وتنقل بياناتها عبر الاتصالات الصوتية إلى أبراج المراقبة والاقتراب، فضلاً عن الاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية ورادارات الطقس في دعم عمليات التحليل وإعداد التنبؤات.
وأكد أن التعامل مع الظواهر الجوية الخطرة يتركز على الحالات التي تؤثر مباشرة في حركة الطيران، مثل رياح القص والعواصف الرعدية القريبة وانخفاض مدى الرؤية، حيث تصدر تحذيرات ونشرات جوية خاصة تُبث إلى أبراج المراقبة والجهات المعنية عبر الاتصالات الصوتية والبرمجيات المعتمدة في المطارات، ما يضمن سرعة وصول المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة.
خصوصية الأحوال الجوية بين المطارات السورية
وحول الاختلافات الجوية بين المطارات السورية، أوضح جاويش أن مطارات دمشق وحلب واللاذقية تقدِّم الخدمات الأساسية نفسها، بما فيها تقارير (METAR/SPECI) وتنبؤات (TAF) والتحذيرات الجوية على مدار الساعة، إلا أن الخصائص الجغرافية والمناخية لكل منطقة تفرض اختلافاً في طبيعة الظواهر الجوية وتكرارها.
وبيّن جاويش أن مطار دمشق يتأثر عادة بحالات الضباب الكثيف، في حين يتأثر مطار اللاذقية بالعواصف الرعدية بحكم موقعه الساحلي، بينما يتعرض مطار حلب لتأثير الكتل الهوائية الباردة خلال فصل الشتاء، ما ينعكس على طبيعة التحذيرات الجوية الصادرة، دون أن يؤثر في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة.
دقة التنبؤات
وفيما يتعلق بدقة التنبؤات الجوية، أشار جاويش إلى أنها تحقق نسب دقة عالية خلال فترات التنبؤ القصيرة نسبياً، التي تتراوح بين 24 و30 ساعة، لافتاً إلى أن أداءها يخضع لتقييم دوري من خلال مقارنة نشرات التنبؤ (TAF) بالرصدات الفعلية المسجلة (METAR)، وتحليل الانحرافات بهدف تطوير أداء المتنبئين وتحسين دقة النتائج.
وأضاف أن مكاتب الأرصاد ترتبط بقنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع أبراج المراقبة والملاحة الجوية وإدارات المطارات، عبر الخطوط الساخنة وأنظمة تبادل البيانات الآلية، لضمان تدفق المعلومات قبل العمليات الجوية وأثنائها، إلى جانب تقديم إحاطات جوية للطيارين قبل الرحلات، شفهياً أو كتابياً.
الكوادر والتحديات الفنية
وفيما يخص الكوادر البشرية، أوضح جاويش أن مكاتب الأرصاد تضم متنبئين وراصدين جويين متخصصين ومؤهلين وفق التصنيفات المعتمدة، مبيناً أن أبرز الاحتياجات الحالية تتمثل في تعزيز التدريب على التقنيات الحديثة والنمذجة العددية المتقدمة، والتأهيل التخصصي في مجال أرصاد الطيران.
وأشار إلى أن العمل يواجه تحديات تتعلق بالحاجة إلى صيانة وتحديث بعض التجهيزات الفنية ومحطات الرصد الآلي التي تأثرت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات وضمان استمرارية تدفق البيانات دون انقطاع، لافتاً إلى أن الضباب الكثيف والمتكرر خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع نقص بعض التجهيزات الحديثة، قد يؤدي إلى تأخير أو تعطيل عدد من الرحلات الجوية.
خطط التحديث
بيّن جاويش أن المركز يعمل وفق خطة استراتيجية لإعادة تأهيل وتحديث محطات الرصد الآلي في المطارات(AWOS)، وتفعيل نظام توزيع المعلومات الجوية عبر الأقمار الاصطناعية (SADIS) في مكتبَي دمشق وحلب، وتطوير استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والنماذج العددية عالية الدقة، ما يسهم في تسريع إصدار التحذيرات وتحسين دقة التنبؤات.
ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضاً تحديث منظومات الملاحة الجوية، بما فيها منظومات الهبوط الآلي والرادارات في مطارَي دمشق وحلب، ما يعزِّز كفاءة العمليات الجوية ومستويات السلامة.
وأكد جاويش التزام المركز بتطبيق اللوائح والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ولا سيما الملحق الثالث (Annex 3)، من خلال توحيد صيغ النشرات وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، والعمل على الانتقال التدريجي إلى تبادل البيانات الرقمية وفق صيغة (IWXXM)، وهي لغة إلكترونية موحدة لتبادل المعلومات الجوية بين أنظمة الحاسوب.
ويُعد المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ الجهة المسؤولة عن رصد العناصر الجوية وإعداد التنبؤات والنشرات والتحذيرات، وتطوير خدمات الأرصاد الجوية، ما يدعم سلامة الملاحة الجوية ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات السورية.