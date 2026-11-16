الأرصاد الجوية في المطارات السورية.. رصد وتنبؤ وتحذيرات لتعزيز سلامة الملاحة ‏الجوية

دمشق-سانا‏

‏تؤدي خدمات الأرصاد الجوية في المطارات الدولية السورية دوراً أساسياً في تعزيز سلامة ‏الملاحة الجوية، من خلال منظومة متكاملة تشمل رصد الأحوال الجوية ومتابعة الظواهر ‏الجوية المختلفة، وإعداد التنبؤات وإصدار التحذيرات اللازمة.‏

‏وتوفّر هذه الخدمات المعلومات والبيانات الجوية الدقيقة لأبراج المراقبة والطيارين والجهات ‏المعنية، ما يساعد على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة قبل الرحلات الجوية وأثناءها، ‏ويعزِّز مستويات السلامة والأمان في حركة الطيران.‏

‏وأوضح مدير الرصد والتنبؤ الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ شادي ‏جاويش، في تصريح لـ سانا، أن الخدمات التي تقدمها مكاتب الأرصاد في المطارات ‏تشمل إعداد التقارير الجوية الروتينية والخاصة (‏METAR/SPECI‏)، وتنبؤات المطارات ‏(‏TAF‏)، وتقارير خط سير الرحلات والوثائق الجوية، إضافة إلى إصدار التحذيرات ‏المتعلقة بالظواهر الجوية المؤثرة في حركة الملاحة، وتزويد دوائر المراقبة الجوية ‏بالمعلومات على مدار الساعة.‏

‏‏آليات إعداد التنبؤات الجوية

‏ ‏وبيّن جاويش أن إعداد التنبؤات الجوية الخاصة بالمطارات يبدأ بجمع البيانات السطحية ‏من خلال عمليات الرصد اليدوي، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومراجعة مخرجات ‏النماذج العددية، قبل إعداد النشرات الجوية وتحويلها إلى شيفرات دولية وفق تعليمات ‏المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (‏WMO‏) ومنظمة الطيران المدني الدولي (‏ICAO‏)، ‏ليتم تعميمها عبر أنظمة تبادل عالمية تتيح وصولها إلى المطارات حول العالم.‏

وأشار جاويش إلى أن عمليات الرصد تركز على العناصر الجوية الأكثر تأثيراً في ‏سلامة الطيران، وفي مقدمتها سرعة الرياح السطحية واتجاهها، ومدى الرؤية الأفقية، ‏وارتفاع قاعدة السحب، والظواهر الجوية المختلفة، إضافة إلى الضغط الجوي السطحي ‏الذي يشكل مرجعاً أساسياً في تحديد ارتفاع الطائرات عن سطح الأرض. ‏

وأوضح جاويش أن مكاتب الأرصاد تصدر تقارير جوية ساعية (‏METAR‏) تتضمن ‏حالة الطقس المسجلة في المطار، ويمكن إصدارها كل نصف ساعة عند الحاجة، إلى ‏جانب النشرات الجوية الخاصة (‏SPECI‏) عند حدوث تغيرات مفاجئة ومؤثرة في ‏عناصر الطقس، ونشرات التنبؤ بالحالة الجوية ضمن منطقة المطار (‏TAF‏)، التي ‏تغطي فترة تتراوح بين 24 و30 ساعة.‏

أجهزة الرصد والتعامل مع الظواهر الخطرة

ولفت جاويش إلى أن عمليات الرصد تتم من خلال أجهزة تقليدية يستخدمها مراقبون ‏جويون مختصون، إلى جانب محطات رصد آلية تعمل على مدار الساعة، وتنقل بياناتها ‏عبر الاتصالات الصوتية إلى أبراج المراقبة والاقتراب، فضلاً عن الاستفادة من صور ‏الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية ورادارات الطقس في دعم عمليات التحليل وإعداد ‏التنبؤات.‏

وأكد أن التعامل مع الظواهر الجوية الخطرة يتركز على الحالات التي تؤثر مباشرة في ‏حركة الطيران، مثل رياح القص والعواصف الرعدية القريبة وانخفاض مدى الرؤية، حيث ‏تصدر تحذيرات ونشرات جوية خاصة تُبث إلى أبراج المراقبة والجهات المعنية عبر ‏الاتصالات الصوتية والبرمجيات المعتمدة في المطارات، ما يضمن سرعة وصول ‏المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة.‏

خصوصية الأحوال الجوية بين المطارات السورية

‏وحول الاختلافات الجوية بين المطارات السورية، أوضح جاويش أن مطارات دمشق ‏وحلب واللاذقية تقدِّم الخدمات الأساسية نفسها، بما فيها تقارير (‏METAR/SPECI‏) ‏وتنبؤات (‏TAF‏) والتحذيرات الجوية على مدار الساعة، إلا أن الخصائص الجغرافية ‏والمناخية لكل منطقة تفرض اختلافاً في طبيعة الظواهر الجوية وتكرارها.‏

وبيّن جاويش أن مطار دمشق يتأثر عادة بحالات الضباب الكثيف، في حين يتأثر مطار ‏اللاذقية بالعواصف الرعدية بحكم موقعه الساحلي، بينما يتعرض مطار حلب لتأثير الكتل ‏الهوائية الباردة خلال فصل الشتاء، ما ينعكس على طبيعة التحذيرات الجوية الصادرة، ‏دون أن يؤثر في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة.‏

دقة التنبؤات ‏

‏وفيما يتعلق بدقة التنبؤات الجوية، أشار جاويش إلى أنها تحقق نسب دقة عالية خلال ‏فترات التنبؤ القصيرة نسبياً، التي تتراوح بين 24 و30 ساعة، لافتاً إلى أن أداءها يخضع ‏لتقييم دوري من خلال مقارنة نشرات التنبؤ (‏TAF‏) بالرصدات الفعلية المسجلة ‏(‏METAR‏)، وتحليل الانحرافات بهدف تطوير أداء المتنبئين وتحسين دقة النتائج.‏

‏وأضاف أن مكاتب الأرصاد ترتبط بقنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع أبراج المراقبة ‏والملاحة الجوية وإدارات المطارات، عبر الخطوط الساخنة وأنظمة تبادل البيانات الآلية، ‏لضمان تدفق المعلومات قبل العمليات الجوية وأثنائها، إلى جانب تقديم إحاطات جوية ‏للطيارين قبل الرحلات، شفهياً أو كتابياً.‏

الكوادر والتحديات الفنية

‏وفيما يخص الكوادر البشرية، أوضح جاويش أن مكاتب الأرصاد تضم متنبئين وراصدين ‏جويين متخصصين ومؤهلين وفق التصنيفات المعتمدة، مبيناً أن أبرز الاحتياجات الحالية ‏تتمثل في تعزيز التدريب على التقنيات الحديثة والنمذجة العددية المتقدمة، والتأهيل ‏التخصصي في مجال أرصاد الطيران.‏

وأشار إلى أن العمل يواجه تحديات تتعلق بالحاجة إلى صيانة وتحديث بعض التجهيزات ‏الفنية ومحطات الرصد الآلي التي تأثرت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تطوير ‏البنية التحتية للاتصالات وضمان استمرارية تدفق البيانات دون انقطاع، لافتاً إلى أن ‏الضباب الكثيف والمتكرر خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع نقص بعض التجهيزات ‏الحديثة، قد يؤدي إلى تأخير أو تعطيل عدد من الرحلات الجوية.‏

‏خطط التحديث

بيّن جاويش أن المركز يعمل وفق خطة استراتيجية لإعادة تأهيل وتحديث محطات الرصد ‏الآلي في المطارات‏(‏AWOS‏)‏، وتفعيل نظام توزيع المعلومات الجوية عبر الأقمار ‏الاصطناعية (‏SADIS‏) في مكتبَي دمشق وحلب، وتطوير استخدام تقنيات الاستشعار ‏عن بُعد والنماذج العددية عالية الدقة، ما يسهم في تسريع إصدار التحذيرات وتحسين دقة ‏التنبؤات.‏

ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضاً تحديث منظومات الملاحة الجوية، بما فيها منظومات ‏الهبوط الآلي والرادارات في مطارَي دمشق وحلب، ما يعزِّز كفاءة العمليات الجوية ‏ومستويات السلامة.‏

وأكد جاويش التزام المركز بتطبيق اللوائح والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية ‏للأرصاد الجوية (‏WMO‏) ومنظمة الطيران المدني الدولي (‏ICAO‏)، ولا سيما الملحق ‏الثالث (‏Annex 3‏)، من خلال توحيد صيغ النشرات وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، والعمل ‏على الانتقال التدريجي إلى تبادل البيانات الرقمية وفق صيغة (‏IWXXM‏)، وهي لغة ‏إلكترونية موحدة لتبادل المعلومات الجوية بين أنظمة الحاسوب.‏

‏ويُعد المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ الجهة المسؤولة عن رصد العناصر الجوية ‏وإعداد التنبؤات والنشرات والتحذيرات، وتطوير خدمات الأرصاد الجوية، ما يدعم سلامة ‏الملاحة الجوية ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات السورية.‏