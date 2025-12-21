القبض على شخصين في ريف دمشق متورطين بخطف أحد المواطنين

دمشق-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة التل، القبض على شخصين لتورطهما بخطف أحد المواطنين، ومطالبة ذويه بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته على قناتها عبر التلغرام أن عملية القبض جاءت استناداً إلى بلاغ ورد عن اختطاف مواطن من حي العدوي بدمشق، حيث طالب الخاطفون ذويه بالمبلغ المالي.

وأضافت الوزارة: إنه بعد أعمال رصد وتحر دقيقة، جرى تحديد مكان تواجد الخاطفين في منطقة التل، حيث أُلقي القبض عليهما، وجرى تحرير المواطن المختطف وتسليمه إلى ذويه سالماً.

وبينت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المقبوض عليهما بخطف مواطن آخر من حي مساكن برزة، واستلام فدية مالية قدرها 100 ألف دولار، وقد جرى استرجاع جزء من المبلغ، وتسليمه لصاحبه بقرار من المحامي العام.

وأُحيل المدعوان بعد ذلك إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وفقاً للقوانين النافذة.