سانا في عامها الأول بعد التحول.. عودة الكفاءات وصياغة إعلام مهني جديد‎ ‎

‎ ‎دمشق-سانا‌‎ ‎

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في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة تحت شعار ‌‎”‎سانا.. نقطة تحول‎”‎، تسعى‏الوكالة ‏العربية السورية للأنباء “سانا” إلى استعادة هويتها كمنبر إعلامي وطني، بعد عقود ‏من التسييس ‏والخطاب الموجه، وتحضر في هذه الذكرى أصوات صحفيين انشقوا ‏عن الوكالة ثم عادوا ‏بعد التحرير، في تجربة تطرح دوافع الانشقاق، وظروف العودة، ‏وآليات استعادة الحقوق، ‏ودور هذه الكفاءات في تشكيل ملامح الإعلام الجديد‎.‎

دوافع الانشقاق‎ ‎

‎ ‎يلخص سكرتير التحرير الأول والمسؤول عن الإعلام الرقمي، يحيى الحاج نعسان ‏دوافع ‏انشقاقه بالقول: “‎إن المنظومة الإعلامية للنظام بدأت تشيطن الشعب ‏السوري وتبرر ‏القتل، بالتدرج من الرصاص الحي إلى الدبابات فالقصف الجوي ثم ‏الأسلحة المحرمة‎”‎، ‏مضيفاً: “‎كنا أمام مفصل تاريخي إما البقاء مع هذه المنظومة ‏أو الوقوف مع الحق، ‏باختصار لا يمكن البقاء في منظومة تدافع عن الإجرام وتقلب ‏الحق باطلاً والباطل حقاً، ‏ولا يمكنني العيش وفي داخلي احتقار لنفسي”. ‎



بدوره، أحمد إبراهيم، محرر في مكتب الوكالة بإدلب، يقول: “‎رغم التضحية بسني ‏الخدمة ‏ولقمة عيش أسرتي إلا أن قراري بالانشقاق نابع من إرادتي التي أبت ‏الاستمرار‎”‎، موضحاً ‏أن سياسة الوكالة تعارضت مع أخلاقيات المهنة والمصداقية، ‏وتحولت إلى فرع أمني ‏يطعن بالثورة ويصف ما يحدث بالفبركة‎.‎

الصعوبات بعد الانشقاق‎ ‎

يقول الحاج نعسان متحدثاً عن التحديات الجسيمة التي تعرض لها بعد الانشقاق: ‌‌‎”‎القصف والجوع والحصار والقنص في الغوطة، لكن الأصعب كان ضغط أمن النظام ‌‏البائد على أهلي”. ‎

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أما إبراهيم فيذكر أن التحدي الأبرز كان ‌‎”‎البحث عن مورد رزق” ‎يكفيه وأسرته بعد ‏فقدان ‏وظيفته‎.‎

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ورغم الظروف، واصل الحاج نعسان عمله الإعلامي بتوثيق الانتهاكات، وأسس ‏مشاريع ‏إعلامية تركت صدى واسعاً في الغوطة كجريدتي النبأ والنداء، وغيرهما، وبعد ‏خروجه إلى ‏إدلب ثم تركيا عام 2015، حصل على ماجستير في العلاقات الدولية ‏والإعلام، وتعلم ‏اللغة التركية، وألف كتاباً في الصحافة الرقمية بعنوان ‌‎”‎القواعد العشرون ‏الذهبية في ‏الصحافة الرقمية”. ‎

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‎ ‎أما إبراهيم فواصل الكتابة على وسائل التواصل، وعمل مديراً لمكتب إعلامي، ‏ومسؤولاً ‏إعلامياً في منظمة دولية، وخضع لدورات تدريبية عدة‎. ‎

رحلة العودة‎ ‎

يقول الحاج نعسان: “‎لم أكن متحمساً بشكل كبير إلا أن الإدارة الجديدة رحبت بي، ‌‏واحترمت موقفي وقدرت خبراتي‎”‎، مضيفاً‎: “‎تركت سانا محرراً وعدت سكرتير ‏تحرير أول ‏ومسؤولاً عن الإعلام الرقمي”. ‎

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ويشير الحاج نعسان إلى أن الإدارة وضعت العائدين وفق كفاءتهم، بعيداً عن ‏سياسة ‏الإقصاء‎.

بدوره، يقول إبراهيم: “‎قلبي ظل معلقاً بعملي، وأعادت فرحة التحرير إلي الأمل، ‏وقد ‏شجعني على العودة السياسة الجديدة وتوقيع الوكالة على مدونة السلوك ‏المهني”.

وفي تقييمه للمؤسسة اليوم، يصف إبراهيم التحول بالمذهل، من ‌‎”‎صحفي ينتظر ‌‏التعليمات‎” ‎ إلى ‌‎”‎صحفي ميداني يتحرى المعلومة‎”‎، مع التوسع بخمس لغات ‏وشبكة ‏مراسلين، مؤكداً أن ‌‎”‎الدقة والمهنية أصبحتا المعيار‎”.

تسوية الأوضاع وحفظ الحقوق‎ ‎

وعملت إدارة الوكالة بعد التحرير على تسهيل عودة الصحفيين المنشقين عبر تسوية ‌‏أوضاعهم وحفظ حقوقهم ومستحقاتهم، حيث استعرض مدير التنمية الإدارية ‏محمد زهير ‏صالحه الإجراءات التي تبدأ بدراسة كل حالة وفق الأصول، والتأكد من ‏المستندات، ‏وإحالتها للجهات المعنية لتدقيقها ومراجعتها، لضمان معالجة قانونية تحفظ الحقوق، ‏مع ‏إعادة دمج العائدين ومساعدتهم على مواكبة التطورات‎.

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وشدد على أن استعادة الكفاءات ليست استبدالاً للخبرات القائمة، بل تكامل، ‏فالعائدون ‏يضيفون خبرات دولية في الإعلام الرقمي، والهدف العام هو العمل ‏بفريق واحد ورؤية ‏مشتركة‎.‎

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يشار إلى أن الوكالة العربية السورية للأنباء ‌‎”‎سانا‎ ” ‎أعلنت في 20 آب 2025، ‏انطلاقتها ‏الجديدة بعنوان ‌‎”‎سانا.. نقطة تحول‎”‎، وذلك خلال حفل أقيم في دمشق، ‏بحضور وزراء ‏وممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وعن ‏اتحادات ونقابات ومؤسسات ‏إعلامية محلية ودولية، وشخصيات ثقافية وفنية‎.