الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات: توقف عمل روابط t.me وتطبيق تلغرام يعمل بشكل طبيعي

دمشق-سانا

أوضحت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أن الروابط المبتدئة بالنطاق t.me التابع لمنصة تلغرام توقفت عن العمل على شبكة الإنترنت، نتيجة حذف هذا النطاق من نظام أسماء النطاقات العالمي (DNS)، مؤكدة أن تطبيق تلغرام على الهواتف المحمولة يواصل عمله بشكل طبيعي ودون أي تأثر.

ودعت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء المواطنين والجهات العامة والخاصة إلى تعديل الروابط المنشورة مؤقتاً لتصبح telegram.me لضمان استمرار تدفق البيانات ووصول المتابعين إلى القنوات، مشددة على ضرورة الحذر من الروابط الوهمية التي تدّعي إصلاح الخلل، والاعتماد حصراً على المعرفات الرسمية.

وأكدت الهيئة أن هذا التنبيه يأتي دعماً لسلامة الأصول الرقمية وضماناً لاستمرارية الأعمال بأقل تأثير تقني ممكن.

وكان مركز أمن المعلومات في الهيئة قد حذّر في العاشر من تموز الجاري من تزايد الإعلانات والروابط الاحتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما “فيسبوك” و“تلغرام”، والتي تروّج لبرامج أو بوتات أو منصات تدّعي تحقيق أرباح مالية سريعة، داعياً إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب.