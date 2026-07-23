بدء تنفيذ مشروع تأهيل مشفى الرستن وإطلاق الأعمال التحضيرية للتجهيز والتشغيل

دمشق-سانا

بدأت منظمة (إميرجنسي – EMERGENCY) الإيطالية الإجراءات العملية لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل المشفى الوطني في مدينة الرستن بريف حمص، بتمويل يبلغ نحو 20 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد استكمال الدراسات الهندسية والفنية اللازمة.

وأوضح مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المنظمة طرحت مناقصة رسمية في السوق المحلية أمام الشركات الهندسية المتخصصة، تمهيداً للبدء بأعمال إعادة البناء والتأهيل في المشفى، مشيراً إلى أن العملية انطلقت فعلياً منذ العام الماضي، وتحديداً في شهري آب وأيلول، إلا أن الإجراءات استغرقت وقتاً طويلاً بسبب الدراسات الفنية والإنشائية الدقيقة، فضلاً عن استشارة أكثر من جهة، وشركة لتقييم السلامة الإنشائية والتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال أعمال الترميم والتجهيز.

بدء الترميم اعتباراً من أيلول المقبل

وتوقع قراط أن تُختتم مرحلة طرح المناقصات خلال الفترة القريبة جداً، على أن تنطلق أعمال الترميم الفعلية في المشفى اعتباراً من شهر أيلول المقبل، مبيناً أن الاتفاق مع المنظمة بشأن ترميم المشفى وتجهيزه وتشغيله قد تم منذ نهاية العام الماضي، تخللته زيارات ميدانية متعددة واستشارات هندسية.

ولفت قراط إلى أن المشفى نموذج لمنشأة صحية واحدة، وقد استغرق هذا الوقت، ما يعكس حجم العمل الطويل الذي ينتظر الوزارة لترميم وتجهيز كل المنشآت المتضررة، مشدداً على أن كل المشاريع المماثلة تمر بنفس المراحل من الدراسة والتقييم قبل الشروع في التنفيذ، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية.

ثلاثة طوابق بسعة 130 سريراً

ووقعت وزارة الصحة ومحافظة حمص مع منظمة الطوارئ الإيطالية EMERGENCY” في العشرين من شهر آب الماضي اتفاقية تعاون، تتضمن إعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل المشفى الوطني في مدينة الرستن، المؤلف من ثلاثة طوابق بسعة 130 سريراً.

وأجرت الفرق الهندسية المتخصصة من مدينة ميلانو الإيطالية دراسة شاملة للبنية التحتية للمشفى، تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل على مراحل، وستتولى المنظمة الإيطالية تشغيله لمدة سنتين بعد سنة من التأهيل، ضمن عقد يمتد لثلاث سنوات، وسيقدم المشفى خدمات تشمل الجراحة العامة، وجراحة الأطفال والنسائية، وجراحة القلب والقثطرة القلبية.