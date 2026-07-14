التنمية الإدارية تمكن كوادر حكومية من تطوير ‏آليات التخطيط لتعزيز الأداء المؤسسي

دمشق-سانا‏

نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية ورشة ‏تدريبية متخصصة بعنوان “التخطيط التشغيلي في ‏المؤسسات الحكومية”، تستهدف عدداً من العاملين ‏في الجهات الحكومية، وذلك في مركز التطوير ‏والإنتاجية بدمشق‎.‎

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وتهدف الورشة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام ‏إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير آليات ‏التخطيط، وتزويد المشاركين بالمهارات والأدوات ‏العملية اللازمة لتحويل الخطط والاستراتيجيات ‏إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة، بما يسهم ‏في رفع كفاءة العمل الحكومي، ودعم متطلبات ‏مرحلة إعادة الإعمار، وتحسين جودة الخدمات ‏المقدمة للمواطنين‎.‎

بناء خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ

وأوضح الاستشاري المتخصص في إدارة ‏المخاطر المؤسسية ‎ ،(ERM)‎والمدرب محي الدين ‏الشعار في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن ‏التدريب ركز على تمكين المشاركين من تحويل ‏الرؤى والاستراتيجيات المعتمدة في الوزارات إلى ‏خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على ‏جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين، ‏عبر تطبيقات عملية وأدوات تنفيذية تساعد على ‏متابعة الأداء وتحقيق النتائج‎.‎

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وأشار الشعار إلى أن الورشة التدريبية ركزت ‏خلال أيامها على التعليم التفاعلي بعيداً عن أسلوب ‏المحاضرات التقليدية، حيث شارك المتدربون في ‏إعداد الخطط وبناء أنظمة متابعة التنفيذ، والعمل ‏ضمن فرق لتطبيق المفاهيم بصورة عملية، بما ‏يسهم في نقل المعرفة من الجانب النظري ‏والأكاديمي إلى التطبيق الفعلي في بيئة العمل، ‏لافتاً إلى أن المشاركين لمسوا قيمة مضافة حقيقية ‏خلال التدريب، وهو ما تجسد في المخرجات ‏والأنشطة التدريبية

تعزيز معارف المشاركين

‎بدورها، أوضحت رئيسة دائرة الطاقات المتجددة ‏في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مروة قويدر أن ‏الدورة التدريبية أسهمت في تعزيز معارف ‏المشاركين بمجالات التخطيط التشغيلي وإدارة ‏المشاريع، ولا سيما في استخدام الأدوات الحديثة ‏لتخطيط الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ المشاريع، ‏وتقييم أدائها وقياس أثرها، بما يسهم في تطوير ‏العمل المؤسسي.

وأشارت قويدر إلى أن الجانب العملي للدورة ‏أتاح للمشاركين الاطلاع على تجارب وخبرات ‏دولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في ‏مجالات المتابعة والتقييم، مؤكدةً أن هذه المعارف ‏ستنعكس إيجاباً على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ‏من خلال اختصار الوقت والجهد، وتسريع إنجاز ‏المشاريع، وتحقيق نتائج أكثر كفاءة وفاعلية.

رفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم

‎من جهتها، أكدت مديرة التخطيط والتنافسية في ‏الإدارة العامة للاقتصاد بوزارة الاقتصاد ‏والصناعة نبيلة نبعة أن التخطيط التشغيلي وتتبع ‏التنفيذ من أهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها، ‏ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، موضحةً أن ‏إعداد خطة متكاملة ومدروسة يشكل الأساس ‏لنجاح أي مشروع، وتحقيق أهدافه بكفاءة‎.‎

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وأشارت نبعة إلى أن هذه الدورات تسهم في رفع ‏كفاءة العاملين، وتطوير أدائهم من خلال ترسيخ ‏منهجية عمل قائمة على التخطيط التشغيلي، ‏بوصفه امتداداً للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز ‏قدرة المؤسسات على إدارة المشاريع وتنفيذها ‏بفاعلية، ويحقق أثراً إيجابياً في الأداء المؤسسي‎.‎

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وتواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها لتطوير ‏الأداء الإداري، وتعزيز ‏كفاءة العمل الحكومي، من ‏خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في ‏تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع ‏متطلبات ‏الإصلاح الإداري‎.