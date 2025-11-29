ندوة في دمشق تدعو لرؤية وطنية شاملة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماع

دمشق-سانا

نظّمت مؤسسة مجلس المرأة السورية للتنمية اليوم ندوة حوارية بعنوان “نحو رؤية وطنية شاملة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، في مقهى الروضة بدمشق، بحضور عدد من الناشطين والمهتمين بقضايا المرأة.

وتناولت الندوة التعريف بأشكال العنف التي تحدّ من ممارسة المرأة لحياتها الاجتماعية، وأطر الحماية والوقاية منه، إضافة إلى تفعيل آليات تمكين المرأة في سوريا الجديدة ليكون دورها أكثر فاعلية في بناء المجتمع.

وأوضحت أمينة السر في المؤسسة لمى علي أن الحرب في سوريا كان لها أثر كبير في واقع مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية، مشيرةً إلى أن المؤسسة تركّز في برامجها على تعزيز دور المرأة ليكون بمقدورها الإسهام في إرساء الاستقرار والسلام في مستقبل البلاد.

كما قدّمت المحامية لمى الجمل محاضرة أشارت فيها إلى مبادئ المساواة والعدالة التي أرستها قيم الثورة السورية والإعلان الدستوري، مؤكدةً ضرورة تمكين المرأة وإكسابها القدرة على الوقاية من أي شكل من أشكال العنف، إلى جانب تعزيز مراكز الحماية والشكوى وتفعيل القوانين لضمان مسار قانوني فعّال في الدولة الجديدة.

يُذكر أن مؤسسة مجلس المرأة السورية للتنمية، التي تأسست عام 2017، تعمل في جميع المحافظات السورية وتهدف إلى دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتأتي هذه الندوة بالتزامن مع الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، التي تنطلق سنوياً في 25 تشرين الثاني وتستمر حتى 10 كانون الأول، بين اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان.