تشديد الرقابة الصحية على معامل إنتاج “البوظة” في حماة مع بدء الصيف

حماة-سانا

نفذت شعبة سلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم الأربعاء جولة رقابية على معامل “الآيس كريم”؛ “البوظة”، ضمن مدينة حماة، بحضور مدير المديرية حازم السرماني، وذلك في إطار متابعة تطبيق معايير السلامة الغذائية مع بدء موسم الإنتاج خلال فصل الصيف.

وتم التأكد خلال الجولة من مدى التزام أصحاب المعامل بالتعليمات الصادرة عن المديرية سابقاً بخصوص المواصفات المطلوبة في التصنيع، إضافة إلى تفقد جودة المواد الأولية وسلامة المنتجات النهائية، عبر سحب عينات منها وإحالتها إلى المخابر المختصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وضمان سلامتها للاستهلاك البشري.

وأوضح رئيس شعبة سلامة الغذاء في المديرية أسامة عثمان في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة تأتي استكمالاً لجولة سابقة تم خلالها تقديم جملة من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية وآليات التصنيع والتخزين، وأشار إلى أنه تم التأكيد على المنتجين ضرورة الالتزام التام بالقواعد الصحية المتبعة في جميع خطوات ومراحل تصنيع وإنتاج البوظة حفاظاً على صحة المستهلكين ولا سيما الأطفال.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة لشعبة سلامة الغذاء في المديرية لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وحماية صحة المستهلكين خلال موسم تزداد فيه معدلات الاستهلاك.

يذكر أن محافظة حماة تضم نحو 10 معامل ل “البوظة”.