استمرار عمليات البحث عن طفلين مفقودين إثر انقلاب ‏عبّارة في نهر الفرات بدير الزور

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد ‏الصالح، أن فرق الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع ‏والداخلية ومحافظة دير الزور، تواصل لليوم الثالث على ‏التوالي عمليات البحث والإنقاذ عن طفلين ما زالا في ‏عداد المفقودين، إثر انقلاب عبّارة مائية في نهر الفرات ‏بمدينة دير الزور‎.‎

وقال الوزير الصالح في منشور عبر منصة “إكس” ‏اليوم الثلاثاء: إنه يشارك في العمل أكثر من 12 فريق ‏بحث وإنقاذ مائياً وبرياً، إضافة إلى فرق دعم لوجيستي ‏وفرق إسعاف، وتجري الأعمال على مسافة تقدر بنحو ‌‏50 كم من مجرى نهر الفرات، مبيناً أن الفرق انتشلت ‏حتى اليوم الثلاثاء 14 تموز، جثامين 6 مدنيين، بينهم 4 ‏أطفال، بينما تم إنقاذ أكثر من 15 مدنياً، وتمكن آخرون ‏من النجاة لحظة غرق العبّارة‎.‎

وبين الوزير الصالح أن المعطيات، وبعد التنسيق مع ‏الجهات المعنية وأهالي المفقودين في محافظة دير الزور، ‏تؤكد أن طفلين لا يزالان في عداد المفقودين، مؤكداً أن ‏فرق الوزارة تواصل عمليات البحث مع تسخير جميع ‏الإمكانات، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ‏ومحافظة دير الزور، حتى العثور عليهما‎.‎

وجدد الوزير الصالح تعازيه لذوي الضحايا، معرباً عن ‏أمله في أن تتكلل جهود فرق البحث بالنجاح في الوصول ‏إلى الطفلين المفقودين‎.‎

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت ليلة الأحد الماضي ‏لحادثة غرق العبّارة ‌‏التي كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، ‏بعدما تعرضت لعطل وجرفها التيار، ما ‌‏أدى إلى ‏اصطدامها بالجسر الحربي الجديد، وتم إنقاذ عدد منهم، بينما تواصل ‏فرق ‏الدفاع المدني السوري‎ ‎في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث، لليوم ‏الثالث ‏على التوالي، ‏عمليات البحث عن المفقودين.‏