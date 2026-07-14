استمرار عمليات البحث عن طفلين مفقودين إثر انقلاب ‏عبّارة في نهر الفرات بدير الزور

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أن فرق الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ومحافظة دير الزور، تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث والإنقاذ عن طفلين ما زالا في عداد المفقودين، إثر انقلاب عبّارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور.
وقال الوزير الصالح في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: إنه يشارك في العمل أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ مائياً وبرياً، إضافة إلى فرق دعم لوجيستي وفرق إسعاف، وتجري الأعمال على مسافة تقدر بنحو 50 كم من مجرى نهر الفرات، مبيناً أن الفرق انتشلت حتى اليوم الثلاثاء 14 تموز، جثامين 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال، بينما تم إنقاذ أكثر من 15 مدنياً، وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبّارة.
وبين الوزير الصالح أن المعطيات، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وأهالي المفقودين في محافظة دير الزور، تؤكد أن طفلين لا يزالان في عداد المفقودين، مؤكداً أن فرق الوزارة تواصل عمليات البحث مع تسخير جميع الإمكانات، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ومحافظة دير الزور، حتى العثور عليهما.
وجدد الوزير الصالح تعازيه لذوي الضحايا، معرباً عن أمله في أن تتكلل جهود فرق البحث بالنجاح في الوصول إلى الطفلين المفقودين.
وكانت فرق الدفاع المدني استجابت ليلة الأحد الماضي لحادثة غرق العبّارة التي كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، بعدما تعرضت لعطل وجرفها التيار، ما أدى إلى اصطدامها بالجسر الحربي الجديد، وتم إنقاذ عدد منهم، بينما تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن المفقودين.