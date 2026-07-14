الإدارة المحلية تواصل تحديث قانون الموازنة المستقلة لتوسيع مرونة عمل ‏المحافظات

دمشق-سانا

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر لجنتها المختصة، مراجعة قانون ‏الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، بهدف منح المحافظات والوحدات ‏الإدارية مرونة أوسع في إعداد وتنفيذ موازناتها، وتطوير آليات التمويل ‏والإنفاق بما يستجيب للأولويات الخدمية والتنموية المحلية.‏

التعليمات التنفيذية للقانون الجديد قريباً

وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء ان اللجنة ‏أنجزت مسودة القانون النهائي بالكامل، بما في ذلك تعديل الرسوم المرتبطة ‏به، ويتركز العمل حالياً على صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، ‏تمهيداً لجهوزية تطبيقه بعد صدوره، وبما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة ‏إدارة الموارد المحلية.‏

وبيّنت الوزارة أن مراجعة القانون تهدف إلى تطوير آليات إعداد وتنفيذ ‌‏الموازنات المحلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأولويات الخدمية ‌‏والتنموية، إضافة إلى دعم اللامركزية المالية ومنح المحافظات والوحدات ‌‏الإدارية مرونة أوسع في إدارة مواردها، بما يساعدها على التعامل مع ‌‏الاحتياجات الخدمية الطارئة ذات الأولوية والمشاريع التنموية.‏

وأشارت الوزارة إلى أن التحديث يركز على تطوير قنوات التمويل، وتعزيز ‌‏الحوكمة المالية، وتحسين آليات توزيع الموارد وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ‌‏التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.‏

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في 12 من الشهر الجاري إنجاز ‌‏الصياغة النهائية لمسودة تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ ‌‏لعام 2021، وأن العمل يتركز حالياً على إعداد التعليمات التنفيذية تمهيداً ‌‏لتطبيق القانون فور صدوره.‏