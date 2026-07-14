وفاة شخص وإصابة 27 آخرين جراء 19 حادث سير في سوريا خلال ‏الـ24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 27 آخرون جراء حوادث سير عدة وقعت في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء أن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة واحدة و27 إصابة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجاب الدفاع المدني، لـ 124 حريقاً، اثنان منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، و122 حريقاً متفرقاً (في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي أمس الأول شخص وأصيب 17 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.