وفاة شخص وإصابة 27 آخرين جراء 19 حادث سير في سوريا خلال ‏الـ24 ساعة الماضية

دمشق-سانا‏

توفي شخص وأصيب 27 آخرون جراء حوادث سير عدة وقعت في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء أن فرقه استجابت لـ ‌‏19 حادث سير، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة واحدة و27 إصابة تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من ‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجاب الدفاع المدني، لـ 124 حريقاً، اثنان منها في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، و122 حريقاً متفرقاً (في المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد ‏أماكنها، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وتوفي أمس الأول شخص وأصيب 17 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.‏