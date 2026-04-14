الداخلية تضبط شبكة لتجارة المخدرات في جرمانا وتصادر كميات كبيرة من المواد المخدرة

دمشق-سانا

ألقت وحدات وزارة الداخلية عبر عملية أمنية دقيقة القبض على شخصين في مدينة جرمانا بريف دمشق، يمتهنان تجارة وترويج المخدرات، وضبطت كميات كبيرة كانت بحوزتهما، وذلك في إطار جهودها المركزّة في تقويض شبكات الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة وعمليات رصد ومراقبة لتحركات المشتبه بهما، حيث نُفذت عملية أمنية محكمة في ناحية جرمانا بريف دمشق، أسفرت عن توقيف كل من: (م.ع)، و(ح.ح).

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب تفتيش الموقع، عُثر على كميات ضخمة من المخدرات معدّة للترويج، شملت 670 كغ من مادة الحشيش المخدر، إلى جانب 172,000 حبة كبتاغون، بالإضافة إلى 1,300 غرام من مادة الكريستال المخدرة، و340 غراماً من مادة الكوكائين، و3,600 حبة دوائية مخدرة من نوع ترامدول.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم تنظيم الضبط اللازم، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد كامل الامتدادات المرتبطة بهذه الشبكة، تمهيداً لإحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى القضاء المختص أصولاً.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة، وحماية أمن وسلامة المواطنين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك