إصابة شخص جراء انفجار لغم في قرية عرب حسن شرقي حلب

لغم 1 إصابة شخص جراء انفجار لغم في قرية عرب حسن شرقي حلب

 حلب-سانا
 
أصيب شخص بجروح جراء انفجار لغم أرضي، اليوم الإثنين، ‏بحفارة آبار في قرية عرب حسن شرقي حلب.
 
وأوضح الدفاع المدني السوري أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب استجابت، لبلاغ عن وقوع الانفجار، حيث تبين إصابة شخص بجروح طفيفة، وتم إسعافه من قبل المدنيين قبل وصول الفرق إلى المكان.
 
وعملت الفرق على تأمين موقع الانفجار والتأكد من عدم وجود إصابات أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين في المنطقة.
 
وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة، للحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في مختلف المناطق.
 
وقتل طفل وأصيب والده بجروح في الأول من أيار الماضي، جراء انفجار لغم في قرية الحج حسين، الواقعة في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.
 

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