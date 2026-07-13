دورة تدريبية في حماة لتأهيل مدربين نقابيين وتعزيز مهارات القيادات العمالية

حماة-سانا

اختتم اتحاد عمال محافظة حماة، اليوم الإثنين، دورة تدريبية استمرت يومين، بمشاركة كوادر نقابية من محافظات حماة وحلب وحمص وإدلب، بهدف تأهيلهم ليكونوا مدربين للقيادات والكوادر النقابية في محافظاتهم.

وأوضح رئيس اتحاد عمال محافظة حماة درويش النعسان في تصريح لـ سانا، أن الدورة ركزت على تزويد المشاركين بمختلف المعارف والمهارات التي تساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل، ولا سيما في مجال توحيد فهم التشريعات والأنظمة النقابية والإدارية، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوق العمال، وصون مصالحهم، وفض النزاعات العمالية، والارتقاء بالعمل النقابي.

بدورها، لفتت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال إدلب هبه عاصي، إلى أن الدورة حققت نتائج إيجابية للمشاركين فيها، وخاصةً في مجالات تطوير أساليب العمل وآلية عمل اللجان النقابية وخططها وبرامجها.

وبيّن مدير المعهد العمالي النقابي عبد السلام الباشا أن الدورة تسهم في إكساب القيادات النقابية الخبرات والمعارف الأولية حول تراتبية العمل النقابي لما فيه تحقيق التفاعل وتنفيذ الأنشطة والخدمات العمالية، وتطوير أساليب العمل النقابي المتعددة على المستوى الثقافي والحوار وآلية التفاوض وثقافة العمل والأنظمة الداخلية وتطويرها.

ويعد المعهد العمالي النقابي في حماة، التابع لاتحاد عمال المحافظة، مركزاً لتدريب وتأهيل الكوادر النقابية وإعدادها ثقافياً واقتصادياً وقانونياً.