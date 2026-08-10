انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للتعليم والابتكار وفرص العمل ‏والتوظيف بدمشق

دمشق-سانا

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انطلقت اليوم الإثنين فعاليات “الملتقى الدولي للتعليم والابتكار ‏وفرص العمل والتوظيف” الذي تقيمه المجموعة الاقتصادية ‏لترويج الاستثمارات الدولية بالتعاون مع الجمعية العلمية ‏السورية للمعلوماتية، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث ‏العلمي مروان الحلبي والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ‏وذلك في فندق داما روز بدمشق‎.‎



ويهدف الملتقى الذي يستمر حتى 12 من شهر آب الجاري الى ‏مناقشة مستقبل التعليم، واستشراف آفاق الابتكار، وتعزيز ‏الشراكات الأكاديمية الدولية، كما يشكل منصةً عالميةً لتبادل ‏الخبرات، وعرض المبادرات الرائدة، وبناء جسور التعاون ‏العلمي، بما يسهم في تطوير منظومات التعليم وتحقيق أهداف ‏التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً‎.‎

‎ ‎البناء العلمي والاقتصادي.. أولوية وطنية

وأكد الوزير الحلبي في كلمته خلال افتتاح الملتقى أنه في عصر ‏الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والثورات التقنية، علينا أن ‏نعيد بناء منظومة التعليم والتدريب على أساس المهارة والابتكار ‏والاستشراف والقدرة على المنافسة.‏



وقال الوزير الحلبي: نمد أيدينا إلى الكفاءات والخبرات السورية ‏في الداخل والخارج، ونرحب بكل مبادرة جادة لاستقطابها، لأن ‏العقول السورية ثروة وطنية، وعودتها ومشاركتها في إعادة ‏البناء العلمي والاقتصادي ليست خياراً ثانوياً، بل أولوية وطنية‎.‎



وأوضح الوزير الحلبي أن سوريا التي نعيد بناءها اليوم تحتاج ‏إلى اقتصاد يستثمر في الإنسان، وتعليم يستثمر في المستقبل، ‏واستثمار يؤمن بالعلم، وعلم يتحول إلى إنتاج‎.‎

التعليم .. مفتاح التنمية والابتكار

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ‏في كلمته، أن الوزارة تؤمن بأن التعليم هو مفتاح التنمية ‏والابتكار في كل المجالات بسوريا، مشيراً إلى أنها وضعت ‏ضمن استراتيجيتها معياراً أساسياً بأن تكون المناهج الجديدة ‏محرضة على الابتكار، وأن تكون هناك شراكات استراتيجية مع ‏وزارة التعليم العالي، ومنها هيئة التميز والإبداع، ونعمل فيها ‏على استقطاب المخترعين الصغار والمتميزين‎.‎



وأشار الوزير تركو إلى الحاجة في مرحلة إعادة الإعمار إلى ‏حلول خارج الصندوق لأننا أمام مسؤولية كبيرة أمام شعبنا ‏بجميع القطاعات‎.‎



يتبع‎….‎