زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام

IMG 20250924 WA0031 زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام

ريف دمشق-سانا

IMG 20250924 WA0020 زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام

نفذت مديرية زراعة دمشق وريفها برامج لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت تقديم أكثر من 681 ألف جرعة لقاح بيطري، وإنتاج أكثر من 341 ألف غرسة، إلى جانب تنفيذ أعمال تشجير وبرامج إرشادية، في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم استدامة القطاع الزراعي.

وحسب بيانات تلقتها سانا من المديرية، جرى تقديم 681837 جرعة لقاح بيطري، وإجراء 74653 معالجة بيطرية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتعزيز صحة القطعان، ودعم استدامة الإنتاج الحيواني.

وفي مجال التشجير، أنتجت مشاتل المديرية 341555 غرسة، بينما بلغ عدد الغراس التي جرى توزيعها أو بيعها أو تقديمها مجاناً للمزارعين 158057 غرسة، إضافة إلى تنفيذ أعمال تحريج على مساحة 100 هكتار، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما واصلت المديرية متابعة جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث جرى فحص ومراقبة أكثر من 1.13مليون عبوة من مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تنفيذ 312 ندوة إرشادية، بهدف رفع مستوى الوعي الزراعي، ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز التنمية الريفية.

وبحسب البيانات، بلغت المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية 27484 هكتاراً، منها 9217 هكتاراً مزروعة بالقمح ضمن الخطة الزراعية، بينما وصل عدد البيوت المحمية المستثمرة إلى 1017 بيتاً، في إطار دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين استثمار الأراضي.

وتندرج برامج مديريات الزراعة في المحافظات ضمن خطة وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار القطاع الزراعي، من خلال توسيع خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين الرعاية البيطرية، ودعم مشاريع التشجير، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

IMG 20250924 WA0022 زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام
IMG 20250924 WA0023 زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام
IMG 20250924 WA0024 زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام
IMG 20250924 WA0032 زراعة دمشق وريفها: 681 ألف جرعة لقاح بيطري وإنتاج 341 ألف غرسة خلال النصف الأول من العام
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