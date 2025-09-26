وزارة الزراعة تبحث مع الغرفة الفتية بدمشق تطوير المشاريع الريادية والمبادرات المجتمعية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر مع أعضاء الغرفة الفتية الدولية لدمشق برئاسة محمد شهاب الدين حسن، آلية عمل الغرفة والمشاريع التي تنفذها والتعاون لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحديقة الطبية في كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، وتمكين الطلاب في مجال الأعمال الريادية الزراعية والمبادرات المجتمعية.

وخلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أكّد الوزير بدر أهمية المبادرات الشبابية التي تستهدف الفئات العمرية التي تمتلك طاقاتٍ كبيرةً وقادرةً على الإنجاز والتطوير، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم، وخاصة ما يتعلق بالأمور الفنية والغراس المنتجة لديها.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة توسيع الغرفة لنشاطها ليشمل المناطق الريفية ويركز على دعم المرأة الريفية لمساعدتها على خلق فرصة عمل.

بدورهم، استعرض أعضاء الغرفة المشاريع التي يتم تنفيذها والتي تتخذ طابعاً تراثياً تطوعياً يهدف إلى تفعيل دور الشباب وتمكينهم، وخطة العمل في المرحلة المقبلة.

والغرفة الفتية الدولية شبكة عالمية للمواطنين الفعالين الشباب بين عمري ‏الـ ‌‏18 و 40 سنة، موجودة في أكثر من 100 دولة، وتضم أكثر من ‌‏200000 ‏عضو فعّال يؤمنون بضرورة تطوير أنفسهم والعالم من حولهم، ‏وتهدف ‏الغرفة إلى توفير فرص التطوير التي تمكّن الشباب من خلق التغيير ‏الإيجابي، وفي سوريا تنفذ الغرفة عدداً من الفعاليات المجتمعية والبرامج بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ‏عبر غرف موزعة في عدد من المحافظات.