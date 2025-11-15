الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عميد طيار متورط بجرائم حرب ضد المدنيين

الطيار الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عميد طيار متورط بجرائم حرب ضد المدنيين

حماة-سانا

ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب القبض على المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين، الذي شارك بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت في تصريح اليوم: “تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد”.

وأضاف العميد الشنتوت: “إن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات جوية خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، خلفت مجازر بحق المدنيين الأبرياء”.

ولفت العميد الشنتوت إلى أنه تمت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولًا، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويواصل الأمن الداخلي جهوده لملاحقة فلول النظام البائد، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، أو يسعون لتنفيذ أعمال من شأنها الإضرار باستقرار المجتمع وأمن الدولة، بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص لضمان تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي.

حالة محصول القمح بحمص بين جيدة وضعيفة ‏
دعم الخدمات ‏الطبية والتعليمية في سوريا ضمن ورشة عمل للجمعية الطبية ‏السورية الأمريكية “سامز”
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بدمشق دون إصابات
محافظ إدلب يبحث مع مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية الجهود المشتركة لتنظيم العمل السياسي بالمحافظة
السويداء.. مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك

about us

الوكالة العربية السورية للأنباء سانا هي الوكالة الوطنية الرسمية تأسست في 24-6 -1965، وترتبط بوزارة الإعلام ومركزها الرئيسي في مدينة دمشق.