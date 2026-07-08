اتحاد غرف التجارة السورية يدين تفجيري دمشق ويؤكد استمرار مسار ‏التنمية وبناء الدولة

دمشق-سانا‏

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أدان اتحاد غرف التجارة السورية بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين ‏اللذين وقعا اليوم في العاصمة دمشق، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تؤثر في ‏مسار التنمية وبناء الدولة، الذي يمضي بثبات وإرادة راسخة.‏

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، دعمه للجهود الوطنية الرامية إلى ‏تعزيز الأمن والاستقرار، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى ‏والمصابين.‏

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع انفجارين بالقرب ‏من وزارة السياحة في دمشق، موضحة أن قوى الأمن الداخلي رصدت ‏عبوتين ناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما ‏انفجرتا أثناء التحضير للعملية، ما أدى إلى وقوع إصابات.‏