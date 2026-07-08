اتحاد غرف التجارة السورية يدين تفجيري دمشق ويؤكد استمرار مسار ‏التنمية وبناء الدولة

دمشق-سانا
أدان اتحاد غرف التجارة السورية بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة دمشق، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تؤثر في مسار التنمية وبناء الدولة، الذي يمضي بثبات وإرادة راسخة.
وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، دعمه للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع انفجارين بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، موضحة أن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين ناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التحضير للعملية، ما أدى إلى وقوع إصابات.