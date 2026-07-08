اتحاد غرف التجارة السورية يدين تفجيري دمشق ويؤكد استمرار مسار ‏التنمية وبناء الدولة

mKuB4ysT 11 3 اتحاد غرف التجارة السورية يدين تفجيري دمشق ويؤكد استمرار مسار ‏التنمية وبناء الدولة

دمشق-سانا‏
‎ ‎
أدان اتحاد غرف التجارة السورية بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين ‏اللذين وقعا اليوم في العاصمة دمشق، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تؤثر في ‏مسار التنمية وبناء الدولة، الذي يمضي بثبات وإرادة راسخة.‏

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، دعمه للجهود الوطنية الرامية إلى ‏تعزيز الأمن والاستقرار، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى ‏والمصابين.‏
‎ ‎
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع انفجارين بالقرب ‏من وزارة السياحة في دمشق، موضحة أن قوى الأمن الداخلي رصدت ‏عبوتين ناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما ‏انفجرتا أثناء التحضير للعملية، ما أدى إلى وقوع إصابات.‏

اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاقتصاد الرياضي
ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
زوار معرض بيلدكس يؤكدون دوره في إبراز تطور قطاع البناء ودعم فرص الاستثمار في سوريا
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار على المنطقة الساحلية
مؤسسة مياه دمشق… ذاكرة سوريا المائية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك