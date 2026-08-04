انطلاق أعمال تأهيل طرقات مدينة الحارّة بريف درعا

درعا-سانا‏

انطلقت في مدينة الحارّة بريف درعا أعمال تأهيل وإصلاح الطرقات ‏الرئيسية، ضمن مشروع تشاركي بين المحافظة والمجتمع المحلي، بمشاركة ‏أبناء المدينة ووجهائها وعشائرها، بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء ‏بالخدمات المقدمة للأهالي.‏

وذكرت محافظة درعا، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن إطلاق ‏المشروع جرى برعاية مدير منطقة الصنمين عبد الله العلوه، وبحضور ممثل ‏محافظ درعا مدير مكتب العلاقات العامة في المحافظة خالد زين العابدين، ‏وعضو مجلس الشعب المهندس محمد فاروق العاصي، إلى جانب عدد من ‏وجهاء العشائر وفعاليات المجتمع المحلي وأهالي المدينة.‏

وأوضحت المحافظة أن المشروع يأتي ثمرة حملة للمساهمة المجتمعية أطلقها ‏رئيس مجلس مدينة الحارّة محمد الفروح، لتأهيل الطرقات الرئيسية داخل ‏المدينة وإصلاحها، بما يسهم في تحسين واقعها الخدمي وتسهيل حركة ‏المواطنين والمركبات.‏

وخلال إطلاق المشروع، جرى استعراض حصيلة المساهمات التي قدمها ‏أبناء المدينة والعشائر، والبالغة نحو مليار و700 مليون ليرة سورية، حيث ‏تسلمت بإيصالات رسمية، وأُودع جزء منها في المصرف المركزي، ‏على ‏أن يستكمل باقي المبالغ اليوم‎.‎

وأكد المشاركون أن المبادرة تمثل نموذجاً للشراكة بين مؤسسات الدولة ‏والمجتمع المحلي، وتعكس قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية لدى أبناء ‏المدينة، وتسهم في تنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات الأهالي وتدعم جهود ‏التنمية المحلية.‏

وكانت محافظة درعا شهدت، في الـ17 من حزيران الماضي، إطلاق مبادرة ‏مشتركة بين الأهالي والمحافظة لإصلاح الطرقات وتعبيدها وتأهيل البنية ‏التحتية في مدينة الحارّة، وذلك خلال لقاء جمع المحافظ أنور طه الزعبي مع ‏وفد رسمي وشعبي من المدينة لبحث واقعها الخدمي واحتياجاتها في مختلف ‏القطاعات.‏