انطلاق أعمال تأهيل طرقات مدينة الحارّة بريف درعا

درعا-سانا
انطلقت في مدينة الحارّة بريف درعا أعمال تأهيل وإصلاح الطرقات الرئيسية، ضمن مشروع تشاركي بين المحافظة والمجتمع المحلي، بمشاركة أبناء المدينة ووجهائها وعشائرها، بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.
وذكرت محافظة درعا، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن إطلاق المشروع جرى برعاية مدير منطقة الصنمين عبد الله العلوه، وبحضور ممثل محافظ درعا مدير مكتب العلاقات العامة في المحافظة خالد زين العابدين، وعضو مجلس الشعب المهندس محمد فاروق العاصي، إلى جانب عدد من وجهاء العشائر وفعاليات المجتمع المحلي وأهالي المدينة.
وأوضحت المحافظة أن المشروع يأتي ثمرة حملة للمساهمة المجتمعية أطلقها رئيس مجلس مدينة الحارّة محمد الفروح، لتأهيل الطرقات الرئيسية داخل المدينة وإصلاحها، بما يسهم في تحسين واقعها الخدمي وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.
وخلال إطلاق المشروع، جرى استعراض حصيلة المساهمات التي قدمها أبناء المدينة والعشائر، والبالغة نحو مليار و700 مليون ليرة سورية، حيث تسلمت بإيصالات رسمية، وأُودع جزء منها في المصرف المركزي، على أن يستكمل باقي المبالغ اليوم.
وأكد المشاركون أن المبادرة تمثل نموذجاً للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، وتعكس قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية لدى أبناء المدينة، وتسهم في تنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات الأهالي وتدعم جهود التنمية المحلية.
وكانت محافظة درعا شهدت، في الـ17 من حزيران الماضي، إطلاق مبادرة مشتركة بين الأهالي والمحافظة لإصلاح الطرقات وتعبيدها وتأهيل البنية التحتية في مدينة الحارّة، وذلك خلال لقاء جمع المحافظ أنور طه الزعبي مع وفد رسمي وشعبي من المدينة لبحث واقعها الخدمي واحتياجاتها في مختلف القطاعات.