قافلة حملة “طرطوس الخير 2” تصل إلى مخيمات ريف إدلب المتضررة

‏إدلب-سانا

وصلت اليوم الأحد إلى مخيمات ريف إدلب الغربي أولى قوافل حملة “طرطوس الخير 2” المقدمة من تجمع “طرطوس مدينتي”، دعماً للأهالي المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة الدانا بريف إدلب محمد باكير، في تصريح لمراسل سانا، أن القافلة محمّلة بمساعدات تشمل مواد غذائية وألبسة وأدوات كهربائية ومنزلية، إضافة إلى مبالغ نقدية، وتستهدف ثلاثة مخيمات تُعد من الأكثر تضرراً واحتياجاً في ريف إدلب الغربي.

ولفت باكير إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز الترابط والتكافل الاجتماعي بين مكونات الشعب السوري كافة، متمنياً عودة الأهالي إلى منازلهم في أقرب وقت، وأن يكون هذا الشتاء الأخير لهم في المخيمات.

بدوره، بيّن المحامي فؤاد دملج من طرطوس أن المساعدات المقدمة تعبّر عن تضامن أهالي طرطوس مع إخوانهم في مخيمات إدلب، مشيراً إلى أن ما تم تقديمه لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات الكبيرة لسكان المخيمات، حيث تبرع كل شخص وفق إمكانياته دعماً للأهالي المتضررين، آملاً عودتهم إلى بيوتهم قريباً.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وغرب سوريا مؤخراً إلى تشكّل سيول كبيرة تسببت بجرف وغمر عدد من الخيام القريبة من المجاري المائية الموسمية في مخيمات منطقة خربة الجوز غرب إدلب، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء عاجلة للمتضررين وفتح مراكز إيواء لاستقبالهم.