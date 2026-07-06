المباشرة بأعمال تأهيل شبكة الري في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح خط الري الرئيس (OZ) وتأهيله في ريف المحافظة الجنوبي، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية المائية ودعم القطاع الزراعي.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الأعمال تهدف إلى معالجة الأضرار والأعطال الفنية التي تسببت بانقطاع المياه عن المنطقة، بما يكفل إعادة تشغيل الخط واستعادة انسيابية جريان المياه إلى الأراضي، ما من شأنه تحقيق استقرار العملية الزراعية، ورفع مستويات الإنتاج المحلي.



وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الوزارة الرامية إلى تأهيل شبكات الري وصيانتها، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويعزز الأمنين المائي والغذائي، ويدعم التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة.