محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة

photo 3 2026 07 04 17 16 47 محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة

ريف دمشق-سانا

التقى محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع أعضاء مجلس الشعب المعينين عن محافظة ‏ريف دمشق بموجب المرسوم الرئاسي رقم (143) لعام 2026‏.

photo 1 2026 07 04 17 16 47 محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة

وذكرت المحافظة، عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اللقاء تناول أهمية تعزيز ‏التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة والاستجابة ‏لاحتياجاتهم.‏

وأكد المحافظ أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات، والعمل بروح المسؤولية ‏والشراكة، بما يدعم تطوير الخدمات ومتابعة القضايا التي تمس المواطنين في مختلف ‏مناطق ريف دمشق.‏

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أعلن الأربعاء الفائت، ‏أسماء جميع أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، بمن فيهم الثلث المكمل الذي تضمن ‏أسماء 70 عضواً جرى تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وفقاً ‏للصلاحيات الدستورية، وبحسب التوزع الجغرافي للثلث المكمل، حصلت محافظة ريف ‏دمشق على 5 أعضاء.

photo 2 2026 07 04 17 16 47 محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة
photo 4 2026 07 04 17 16 47 محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة
photo 5 2026 07 04 17 16 47 محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة
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