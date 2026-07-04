محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة

ريف دمشق-سانا
التقى محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع أعضاء مجلس الشعب المعينين عن محافظة ريف دمشق بموجب المرسوم الرئاسي رقم (143) لعام 2026.
وذكرت المحافظة، عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة والاستجابة لاحتياجاتهم.
وأكد المحافظ أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات، والعمل بروح المسؤولية والشراكة، بما يدعم تطوير الخدمات ومتابعة القضايا التي تمس المواطنين في مختلف مناطق ريف دمشق.
وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أعلن الأربعاء الفائت، أسماء جميع أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، بمن فيهم الثلث المكمل الذي تضمن أسماء 70 عضواً جرى تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وفقاً للصلاحيات الدستورية، وبحسب التوزع الجغرافي للثلث المكمل، حصلت محافظة ريف دمشق على 5 أعضاء.