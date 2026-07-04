محافظ ريف دمشق يلتقي أعضاء مجلس الشعب المعينين عن المحافظة

ريف دمشق-سانا

التقى محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع أعضاء مجلس الشعب المعينين عن محافظة ‏ريف دمشق بموجب المرسوم الرئاسي رقم (143) لعام 2026‏.

وذكرت المحافظة، عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اللقاء تناول أهمية تعزيز ‏التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة والاستجابة ‏لاحتياجاتهم.‏

وأكد المحافظ أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات، والعمل بروح المسؤولية ‏والشراكة، بما يدعم تطوير الخدمات ومتابعة القضايا التي تمس المواطنين في مختلف ‏مناطق ريف دمشق.‏

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أعلن الأربعاء الفائت، ‏أسماء جميع أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، بمن فيهم الثلث المكمل الذي تضمن ‏أسماء 70 عضواً جرى تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وفقاً ‏للصلاحيات الدستورية، وبحسب التوزع الجغرافي للثلث المكمل، حصلت محافظة ريف ‏دمشق على 5 أعضاء.