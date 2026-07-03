فصل التيار الكهربائي عن محطة تحويل درعا غداً السبت لأعمال الصيانة

درعا-سانا



أعلن معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس مازن القشعمي أن الشركة ستنفذ أعمال صيانة دورية على محطة تحويل مدينة درعا، وذلك يوم غدٍ السبت، ما يستدعي فصل التيار الكهربائي عن جميع المخارج المغذاة من المحطة.



وأوضح القشعمي في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة أن قطع التغذية الكهربائية سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة التي تسهم في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الخدمة.



وأكد القشعمي أن الشركة ستعمل على إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة وفق البرنامج المحدد.