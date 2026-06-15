القبض على وسام عثمان مدير مكتب المجرم يسار الأسد لتورطه في جرائم بحق المدنيين في الساحل

اللاذقية-سانا

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض ‏على وسام سجيع عثمان، مدير مكتب المجرم يسار الأسد، وذلك على ‏خلفية تورطه في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزّل ‏في الساحل السوري، إضافة إلى ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد ‏وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل ‏في آذار 2025، وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد‎.‎

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية لـ سانا أن عملية إلقاء القبض ‏على المجرم وسام جاءت نتيجة عملية أمنية نوعية استندت إلى سلسلة ‏من الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركاته، أسفرت عن توقيفه فور دخوله ‏الأراضي السورية متوارياً عن الأنظار ومحاولاً الإفلات من قبضة ‏العدالة حيث جرى توقيفه في منطقة القرداحة‎.‎

وقد أُحيل المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه، وفقاً ‏للأصول النافذة‎.‎