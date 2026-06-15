القبض على وسام عثمان مدير مكتب المجرم يسار الأسد لتورطه في جرائم بحق المدنيين في الساحل

photo 2026 06 15 22 52 06 القبض على وسام عثمان مدير مكتب المجرم يسار الأسد لتورطه في جرائم بحق المدنيين في الساحل

اللاذقية-سانا

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض ‏على وسام سجيع عثمان، مدير مكتب المجرم يسار الأسد، وذلك على ‏خلفية تورطه في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزّل ‏في الساحل السوري، إضافة إلى ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد ‏وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل ‏في آذار 2025، وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد‎.‎

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية لـ سانا أن عملية إلقاء القبض ‏على المجرم وسام جاءت نتيجة عملية أمنية نوعية استندت إلى سلسلة ‏من الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركاته، أسفرت عن توقيفه فور دخوله ‏الأراضي السورية متوارياً عن الأنظار ومحاولاً الإفلات من قبضة ‏العدالة حيث جرى توقيفه في منطقة القرداحة‎.‎

وقد أُحيل المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه، وفقاً ‏للأصول النافذة‎.‎

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