جولة تفقدية للهيئة العامة للمنافذ على منفذ اليعربية بالحسكة تمهيداً لإعادة افتتاحه

‏دمشق-سانا

أجرى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد، برفقة وفد من المديرين المركزيين في الهيئة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في منفذ اليعربية الحدودي مع العراق بمحافظة الحسكة، وذلك في إطار متابعة أعمال التأهيل الجارية ورفع الجاهزية التشغيلية للمنفذ تمهيداً لإعادة افتتاحه.

واطلع الوفد على واقع أعمال صيانة البنية التحتية التي تنفذها مديرية المنشآت والصيانة، والتي تشمل تأهيل المرافق الخدمية، وتحسين جاهزية الساحات والطرق الداخلية وصالات المسافرين والجمارك، إضافةً إلى رفع كفاءة التجهيزات الفنية واللوجستية بما يضمن استيعاب حركة العبور بشكلٍ منظم وآمن.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل، وانطلاق العمل في منفذ اليعربية مع بداية شهر أيار القادم، في خطوة من شأنها دعم حركة التجارة وتعزيز الترابط الاقتصادي، إلى جانب تسهيل تنقّل المواطنين عبر هذا المنفذ الحيوي مع العراق.

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خطتها الرامية إلى إعادة تأهيل المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز جاهزية البنية التحتية لخدمة حركة العبور.