قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه محيط معرية في ريف درعا الغربي

درعا-سانا ‏

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة مساء أمس الخميس، النار باتجاه ‌‌‏محيط بلدة معرية في ريف درعا الغربي.‏

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوات الاحتلال استهدفت محيط بلدة معرية بإطلاق النار دون ‌‌‏تسجيل أي إصابات.‏

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، ظهر أمس أيضاً، أراضي زراعية تقع ‏بين قريتي معرية وعابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، سبقها استهداف لمناطق في ريفي درعا الغربي ‏والقنيطرة الجنوبي بعدد من القذائف ‏المدفعية، طالت محيط قريتي ‏عابدين وجملة في ‏حوض اليرموك، وأراضي زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية بريف درعا ‌‏الغربي ‏أطلقت الإثنين الماضي النار باتجاه شبان كانوا يستقلون دراجات نارية، ويشاركون في ‌‏وقفة ‏احتجاجية بالقرب من الثكنة، رفضاً لوجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.‏

وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة ‏والقريبة من خطوط التماس مع الجولان ‏السوري المحتل، لاعتداءات ‏متكررة من قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة ‏السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في ‏تلك المناطق.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي السورية باطلة ‏ولاغية، ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‌‏بتحمل ‏مسؤولياته ‏ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب ‏السوري‎.‎