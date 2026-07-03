قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه محيط معرية في ريف درعا الغربي

درعا-سانا
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة مساء أمس الخميس، النار باتجاه محيط بلدة معرية في ريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوات الاحتلال استهدفت محيط بلدة معرية بإطلاق النار دون تسجيل أي إصابات.
كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، ظهر أمس أيضاً، أراضي زراعية تقع بين قريتي معرية وعابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، سبقها استهداف لمناطق في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي بعدد من القذائف المدفعية، طالت محيط قريتي عابدين وجملة في حوض اليرموك، وأراضي زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية بريف درعا الغربي أطلقت الإثنين الماضي النار باتجاه شبان كانوا يستقلون دراجات نارية، ويشاركون في وقفة احتجاجية بالقرب من الثكنة، رفضاً لوجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.