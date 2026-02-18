رابطة عائلات قيصر: نرفض عرض أي عمل درامي يتناول قضية المعتقلين قبل كشف الحقيقة

دمشق-سانا

أعلنت رابطة عائلات قيصر رفضها القاطع تحويل القضية الإنسانية لعائلات الضحايا من المعتقلين التي وثقتها “صور قيصر”، والمغيبين قسراً في سجون النظام البائد إلى أعمال درامية تعرض على الشاشات.

وقالت الرابطة في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها على فيسبوك: “إن جراحنا التي لاتزال تنزف ليست حبراً لسيناريوهات تجارية، وأنين أبنائنا ليس مادة للتداول الفني”.

وأضافت: إننا نطالب ونؤكد على ما يلي:

أولاً: الرفض والمقاطعة

نرفض عرض أي عمل يتناول قضية المعتقلين قبل كشف الحقيقة كاملة، وتحديد أماكن الدفن، وتسليم الرفات إلى ذويها بكرامة، الحقيقة والعدالة تسبقان الدراما.

ثانياً: غياب الأهلية الأخلاقية

نستنكر بشدة قيام ممثلين جاهروا بموالاة الجلاد، أو سخروا من آلامنا وازدروا ضحايانا، بتجسيد أدوار ضحايانا، إن من صفق للقاتل لا يملك الحق الأخلاقي لتمثيل وجع المقتول.

ثالثاً: أهمية القضية

إن قصص أبنائنا أمانة تاريخية لا تباع ولا تشترى في سوق الإنتاج التلفزيوني، وإن عرضها ضمن سياق ترفيهي أو تحت إشراف جهات متورطة، هو تزييف للوعي، وطعنة جديدة في قلوب الأمهات.

وأكدت الرابطة أنها لن تسمح باستثمار دماء الشهداء لتبييض الوجوه أو تحقيق الأرباح، مشددةً على أن العدالة تطلب في المحاكم، وليس في استديوهات التصوير.

يذكر أن رابطة عائلات قيصر تضم عائلات فقدت أحبتها تحت مطرقة التعذيب، وضحايا الاختفاء القسري بسجون النظام البائد، وكان اجتماعها التأسيسي الأول في شباط عام 2018 في برلين، بهدف المطالبة بالحقيقة والعدالة وإعادة الاعتبار لكل ضحايا التعذيب والاختفاء القسري في سوريا.

وكان فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق سابقاً، وانشق عن النظام البائد أواخر عام 2013، وسرّب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم “قيصر”، وأثارت هذه الصور استنكاراً دولياً أفضى إلى سن الولايات المتحدة قانون قيصر لمحاسبة النظام على جرائمه.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ19 من كانون الأول الماضي قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل ونهائي “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، لمنح سوريا الجديدة فرصة للنمو والازدهار.