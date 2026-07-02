بدوي يتفقد جاهزية منفذ اليعربية والمنطقة الحرة ويبحث تطوير الخدمات والتشغيل

الحسكة-سانا

اطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، على واقع العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية لمنفذ اليعربية الحدودي، والمنطقة الحرة فيها والخدمات المقدمة للمسافرين وحركة التبادل التجاري.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن رئيس الهيئة اطلع على آلية إنجاز معاملات المسافرين والشاحنات، ومستوى التنسيق بين الأقسام العاملة، إضافة إلى أبرز الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة للارتقاء بالأداء وتحسين جودة الخدمات، وأكد بدوي أن الهيئة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع والترانزيت، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري.

وشدد على أهمية المعالجة الفورية لأي تحديات قد تعيق سير العمل، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأقسام العاملة في المنفذ، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات، وفق أفضل المعايير، ويعزز جاهزية المنفذ للمرحلة المقبلة.

وناقش رئيس الهيئة والوفد المرافق الخطط التنفيذية الخاصة باستكمال تجهيز المنطقة الحرة في اليعربية، وإعادة تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يهيئها لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وإطلاق مشاريع اقتصادية ولوجستية تخدم المنطقة الشرقية.

ورافق رئيس الهيئة في الجولة معاوناه لشؤون المنافذ وشؤون الجمارك، ومدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وتأتي الجولة ضمن رؤية الهيئة في تطوير المنافذ الحدودية والمناطق الحرة لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس الهيئة أجرى في أيار الماضي، جولة تفقدية شملت منافذ جسر قمار والدبوسية والعريضة الحدودية مع لبنان، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع العمل فيها.