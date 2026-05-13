إدخال محولة جديدة بالخدمة في محطة تحويل تشرين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

اطلع معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس عمر شقروق على أعمال التأهيل في محطة تحويل تشرين في ريف دمشق، وعلى جاهزية المنظومة الفنية التي أُدخلت حديثاً في الخدمة.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المحطة شهدت وضع محولة الاستطاعة الثانية 230/66 كيلو فولط باستطاعة 125 ميغا فولت أمبير بالخدمة الفعلية، بعد توقف دام سنوات منذ انطلاق المحطة عام 2010.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع نفذ بعد سلسلة من أعمال الصيانة والاختبارات الفنية الدقيقة التي قامت بها الكوادر الوطنية بإشراف إدارة المؤسسة، بهدف تعزيز موثوقية الربط مع محطة توليد تشرين الحرارية، ودعم استقرار التغذية الكهربائية للمحطات المرتبطة، ولا سيما محطة تحويل معرض دمشق الدولي، ومحطة تحويل المطار.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تعزيز منظومة التوتر المتوسط من خلال استبدال محولة قديمة خارجة عن الخدمة والاستعاضة عنها بأخرى جديدة باستطاعة 30 ميغاواط، بما يسهم في استقرار التغذية للمناطق السكنية المحيطة، وتأمين احتياجات محطة التوليد من المياه بشكل مستدام.

شارك في الجولة مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي.

ويعد المشروع خطوة مهمة في رفع جاهزية الشبكة الكهربائية، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، بما ينعكس على تحسين استقرار التغذية، ودعم موثوقية المنظومة في المنطقة.