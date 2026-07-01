الهيئة العامة للطيران: أكثر من 15.6 ألف طائرة عبرت الأجواء ‏السورية خلال حزيران

دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر حزيران الماضي بلغ 15 ألفاً و620 طائرة، بزيادة نسبتها 32.4 بالمئة مقارنة بشهر أيار الماضي.
وأوضح الحصري في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة تعكس تزايد الثقة بالمجال الجوي السوري، مشيراً إلى أن شركات الطيران تعتمد في اختيار مساراتها على معايير السلامة والجودة والجدوى الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد كفاءة خدمات الملاحة الجوية السورية.
وأكد الحصري أن الهيئة تواصل العمل على تطوير خدمات الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز موقع سوريا كممر جوي إقليمي، وتحقيق مزيد من الكفاءة في حركة النقل الجوي والربط الاقتصادي.
ويعكس هذا الارتفاع في حركة العبور الجوي مؤشرات إيجابية على تنامي الاعتماد على الأجواء السورية، في ظل استمرار جهود الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتطوير خدمات الملاحة الجوية، وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مكانة سوريا كممر جوي إقليمي.