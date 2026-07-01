الهيئة العامة للطيران: أكثر من 15.6 ألف طائرة عبرت الأجواء ‏السورية خلال حزيران

3X3A1295 الهيئة العامة للطيران: أكثر من 15.6 ألف طائرة عبرت الأجواء ‏السورية خلال حزيران

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر ‏الحصري، أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء السورية خلال ‏شهر حزيران الماضي بلغ 15 ألفاً و620 طائرة، بزيادة نسبتها ‌‏32.4 بالمئة مقارنة بشهر أيار الماضي‎.‎

عمر حصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري الهيئة العامة للطيران: أكثر من 15.6 ألف طائرة عبرت الأجواء ‏السورية خلال حزيران

وأوضح الحصري في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن ‏هذه الزيادة تعكس تزايد الثقة بالمجال الجوي السوري، مشيراً إلى ‏أن شركات الطيران تعتمد في اختيار مساراتها على معايير السلامة ‏والجودة والجدوى الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد كفاءة خدمات ‏الملاحة الجوية السورية‎.‎

وأكد الحصري أن الهيئة تواصل العمل على تطوير خدمات ‏الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز موقع ‏سوريا كممر جوي إقليمي، وتحقيق مزيد من الكفاءة في حركة ‏النقل الجوي والربط الاقتصادي‎.‎

ويعكس هذا الارتفاع في حركة العبور الجوي مؤشرات إيجابية ‏على تنامي الاعتماد على الأجواء السورية، في ظل استمرار جهود ‏الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتطوير خدمات الملاحة ‏الجوية، وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مكانة سوريا كممر جوي إقليمي‎.‎

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