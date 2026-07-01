فرق الإطفاء تخمد حريقاً في قرية الأشرفية بسهل الغاب في ريف حماة

photo 2026 06 30 08 54 21 فرق الإطفاء تخمد حريقاً في قرية الأشرفية بسهل الغاب في ريف حماة

حماة-سانا

تمكنت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من منازل المدنيين، في قرية الأشرفية بسهل الغاب بريف حماة.

وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الفرق عملت على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة، ما أسهم في الحد من الأضرار والحفاظ على سلامة الأهالي والممتلكات.

وكانت فرق الدفاع المدني وشعبة الحراج في مصياف، تمكنت أمس من السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية بين قريتي الصومعة وكفر عقيد، قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وتتعامل فرق الإطفاء والدفاع المدني بشكل يومي مع الحرائق التي تندلع في محاصيل زراعية، في مختلف المناطق السورية، ‏في ظل ‏ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏

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