وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء

وذكرت وزارة الداخلية، في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين،‏ أن الوزير خطاب التقى، خلال جولته، الكوادر العاملة في ‏الإدارة، واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل اليومي، واطّلع على آليات توظيف التقنيات المعتمدة في إنجاز المهام ‏والإجراءات.