وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء

دمشق-سانا
تفقّد وزير الداخلية أنس خطاب إدارة المعلومات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء قطاعات الوزارة وجاهزيتها.
وذكرت وزارة الداخلية، في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الوزير خطاب التقى، خلال جولته، الكوادر العاملة في الإدارة، واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل اليومي، واطّلع على آليات توظيف التقنيات المعتمدة في إنجاز المهام والإجراءات.
وأكد الوزير خطاب أهمية إنجاز الأعمال بدقة وسرعة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وكان وزير الداخلية أنس خطاب تفقد، في الـ 21 من الشهر الجاري، المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق، واطلع على جاهزية الأنظمة التقنية وخطط تطوير العمل لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.