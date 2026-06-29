وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء

photo 1 2026 06 29 12 02 18 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء

دمشق-سانا

تفقّد وزير الداخلية أنس خطاب إدارة المعلومات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء قطاعات الوزارة وجاهزيتها.‏

photo 9 2026 06 29 12 02 19 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء

وذكرت وزارة الداخلية، في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين،‏ أن الوزير خطاب التقى، خلال جولته، الكوادر العاملة في ‏الإدارة، واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل اليومي، واطّلع على آليات توظيف التقنيات المعتمدة في إنجاز المهام ‏والإجراءات.

‏وأكد الوزير خطاب أهمية إنجاز الأعمال بدقة وسرعة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.‏

وكان وزير الداخلية أنس خطاب تفقد، في الـ 21 من الشهر الجاري، المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق، ‏واطلع على جاهزية الأنظمة التقنية وخطط تطوير العمل لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.‏

photo 10 2026 06 29 12 02 19 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء
photo 2 2026 06 29 12 02 18 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء
photo 3 2026 06 29 12 02 18 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء
photo 5 2026 06 29 12 02 18 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء
photo 7 2026 06 29 12 02 18 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء
photo 8 2026 06 29 12 02 19 وزير الداخلية يتفقد إدارة المعلومات ويؤكد أهمية رفع كفاءة الأداء
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